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Haberler Galeri 6 aylık ROTA OLUŞTU! SSK, BAĞ-KUR, EYT emeklisine zam kilidi açıldı! Esnaf, tarım, 2000 öncesi ve sonrası Taban maaşlar en az...

6 aylık ROTA OLUŞTU! SSK, BAĞ-KUR, EYT emeklisine zam kilidi açıldı! Esnaf, tarım, 2000 öncesi ve sonrası Taban maaşlar en az...

SSK, BAĞ-KUR, EYT emeklisine zam kilidi açıldı. Emeklilere yılda iki kez Ocak ve temmuz aylarında 6 aylık enflasyon verisi baz alınarak artış yapılmaktadır. Taban aylık düzenlemesi ve ikramiyelerde olan artış yüz güldürürken 2023 temmuz zammı için 6 aylık enflasyon tahmini de geldi. SSK, Bağ-Kur ve EYT emeklilerinin yüzünü güldüren tablo ortaya çıktı. İşte esnaf, tarım, 2000 öncesi ve sonrası taban maaşlar en az...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2023 06:38 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 06:38
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6 aylık ROTA OLUŞTU! SSK, BAĞ-KUR, EYT emeklisine zam kilidi açıldı! Esnaf, tarım, 2000 öncesi ve sonrası Taban maaşlar en az...

Milyonların beklediği temmuz maaş zamlarında son 3 veri kalırken Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden ilk 6 aylık enflasyon tahmini de belli oldu. Ortaya çıkan ipucu ile birlikte maaşların nasıl şekilleneceği de ortaya çıktı. Taban aylıkları ve bayram ikramiyeleri artan emeklilerin yüzü gülüyor. Peki emekliye ara zam ne kadar, kaç TL olacak? Bağ-Kur (Esnaf, tarım), SSK (2000 öncesi ve sonrası) taban maaşlar en az...

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6 aylık ROTA OLUŞTU! SSK, BAĞ-KUR, EYT emeklisine zam kilidi açıldı! Esnaf, tarım, 2000 öncesi ve sonrası Taban maaşlar en az...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı için ilk ipucu geldi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden ilk 6 aylık enflasyon tahmini belli oldu. Peki aralarında EYT'lilerin de olduğu emekliler ne kadar zam alacak? İşte detayları…

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6 aylık ROTA OLUŞTU! SSK, BAĞ-KUR, EYT emeklisine zam kilidi açıldı! Esnaf, tarım, 2000 öncesi ve sonrası Taban maaşlar en az...

Milyonların Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Ocak'ta refah payıyla birlikte maaşları yüzde 30 artırılan, ardından da taban aylık ödemesini 7 bin 500 liraya yükselten, bayram ikramiyesini de 2 bin liraya çıkaran düzenlemelerle yüzü gülen emekliler, Temmuz zammını merakla bekliyor.

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6 aylık ROTA OLUŞTU! SSK, BAĞ-KUR, EYT emeklisine zam kilidi açıldı! Esnaf, tarım, 2000 öncesi ve sonrası Taban maaşlar en az...

Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ilk ipucu geldi.

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6 aylık ROTA OLUŞTU! SSK, BAĞ-KUR, EYT emeklisine zam kilidi açıldı! Esnaf, tarım, 2000 öncesi ve sonrası Taban maaşlar en az...

İŞTE AY AY TAHMİNLER

İlk 3 aylık enflasyon yüzde 12.52 olarak gerçekleşmişti. Merkez Bankası'nın dün açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon tahmini Nisan ayı için yüzde 2.65, Mayıs için yüzde 2.46, Haziran için de yüzde 2.61 olarak yer aldı.