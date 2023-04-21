6 aylık ROTA OLUŞTU! SSK, BAĞ-KUR, EYT emeklisine zam kilidi açıldı! Esnaf, tarım, 2000 öncesi ve sonrası Taban maaşlar en az...

SSK, BAĞ-KUR, EYT emeklisine zam kilidi açıldı. Emeklilere yılda iki kez Ocak ve temmuz aylarında 6 aylık enflasyon verisi baz alınarak artış yapılmaktadır. Taban aylık düzenlemesi ve ikramiyelerde olan artış yüz güldürürken 2023 temmuz zammı için 6 aylık enflasyon tahmini de geldi. SSK, Bağ-Kur ve EYT emeklilerinin yüzünü güldüren tablo ortaya çıktı. İşte esnaf, tarım, 2000 öncesi ve sonrası taban maaşlar en az...