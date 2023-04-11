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Haberler Galeri 700 bin işçi toplu sözleşme son dakika! Talepler listelendi, en az 13.900 TL! TYP, belediye işçileri, uzman çavuş, kamu işçisi...

700 bin işçi toplu sözleşme son dakika! Talepler listelendi, en az 13.900 TL! TYP, belediye işçileri, uzman çavuş, kamu işçisi...

700 bin kamu işçisi toplu sözleşme görüşmelerinden çıkacak zam kararına kitlendi. Kamuda çalışan 700 bin işçi için Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor. Talepler masaya gelirlen tekliflerin bir tanesi öne çıkıyor. Bayramlarda ikramiye ödemesi yapılacak. Belediye işçileri de bu süreçte masaya geldi. Diğer yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) heyetleri ile bakanlıkta bir araya geldi. İşte, 700 bin işçi için zam görüşmelerinin detayları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.04.2023 19:28
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700 bin işçi toplu sözleşme son dakika! Talepler listelendi, en az 13.900 TL! TYP, belediye işçileri, uzman çavuş, kamu işçisi...

SON DAKİKA! Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 bin işçi için Toplu İş Sözleşmeleri için detaylar netleşiyor. İki yıllık zam ve mali sosyal hakların belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve birçok ilimizde hissedilen deprem felaketi sonrasında ertelenen görüşmelerin bu hafta sonuçlanması bekleniyor. İşte, 700 bin işçi için toplu zam görüşme detayları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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700 bin işçi toplu sözleşme son dakika! Talepler listelendi, en az 13.900 TL! TYP, belediye işçileri, uzman çavuş, kamu işçisi...

Karayolları, Demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

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700 bin işçi toplu sözleşme son dakika! Talepler listelendi, en az 13.900 TL! TYP, belediye işçileri, uzman çavuş, kamu işçisi...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü Görüşmeleri kapsamında Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) heyetleri ile bakanlıkta bir araya geldi.

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700 bin işçi toplu sözleşme son dakika! Talepler listelendi, en az 13.900 TL! TYP, belediye işçileri, uzman çavuş, kamu işçisi...

Kamuda 700 binden fazla işçinin ücretlerine yapılacak zammın belirleneceği görüşmelerde işçi ve işveren tarafı, ikramiyenin de aralarında olduğu mali konularda görüşmelerini sürdürüyor.

İşçileri temsil eden Türk-İş ve Hak-İş'in birlikte hareket ettiği görüşmelerde işveren tarafını ise Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) temsil ediyor. İşçi tarafının masaya getirdiği ilk teklif taban maaş ile ilgili oldu.

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700 bin işçi toplu sözleşme son dakika! Talepler listelendi, en az 13.900 TL! TYP, belediye işçileri, uzman çavuş, kamu işçisi...

Burada en düşük brüt 15 bin lira olması ve diğer maaşların bunun üzerinde tespit edilmesi istendi. Bu noktada işveren temsilcileri 11.500 TL brüt ücret önerse de taraf1ların 15 bin liralık brüt taban ücret konusunda anlaşmalarına kesin gözüyle bakılıyor.