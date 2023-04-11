700 bin işçi toplu sözleşme son dakika! Talepler listelendi, en az 13.900 TL! TYP, belediye işçileri, uzman çavuş, kamu işçisi...

700 bin kamu işçisi toplu sözleşme görüşmelerinden çıkacak zam kararına kitlendi. Kamuda çalışan 700 bin işçi için Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor. Talepler masaya gelirlen tekliflerin bir tanesi öne çıkıyor. Bayramlarda ikramiye ödemesi yapılacak. Belediye işçileri de bu süreçte masaya geldi. Diğer yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) heyetleri ile bakanlıkta bir araya geldi. İşte, 700 bin işçi için zam görüşmelerinin detayları!