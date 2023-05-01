700 bin işçi toplu sözleşme son dakika! %45 ek zam - %15 Refah payı + 12.500 TL maaş talebi! Kamu işçilerine zam...

Kamu işçilerinin maaş zammı için tolu iş sözleşmesi görüşmelerinde sona gelindi. Kabul edilecek rakam sonrasında işçilerin bir kısmı Ocak, diğerleri ise Mart ayında ödemeleri alacak. Hal böyle olunca, "700 bin kamu işçisinin maaşı kaç TL zamlanacak? 4D, Kamu işçisi maaşları ne kadar olacak 2023?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte toplu iş sözleşmeleri için son detaylar!