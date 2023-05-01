01 Mayıs 2023, Pazartesi
700 bin işçi toplu sözleşme son dakika! %45 ek zam - %15 Refah payı + 12.500 TL maaş talebi! Kamu işçilerine zam...
Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi sürecinde sona gelindi. Ocak ve Mart ayında maaşlara yansıyacak teklif için gözler gelecek yeni teklife çevrildi. İşçiler oluşan zam farkını ise toplu olarak alacak. İşçi konfederasyonları masaya 'taban ücretin brüt 15 bin liraya yükseltilmesi, ilk 6 ay yüzde 45 zam ve yüzde 15 refah payı' talebiyle oturmuştu. Sürecin sonuna gelinmesinden dolayı kısa süre içinde açıklama gelmesi bekleniyor. İşte, kamu işçisine toplu zam görüşmelerinde son gelişmeler!
Giriş Tarihi: 01.05.2023 19:33 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 19:33
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