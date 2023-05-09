EYT bayram ikramiye takvimi netleşti! 9 Mayıs EYT emekli bayram ikramiyesi yattı mı? EYT tahsis numarasına göre maaş ve ikramiye günleri

"9 Mayıs EYT emekli bayram ikramiyesi yattı mı? EYT tahsis numarasına göre maaş ve ikramiye günleri ne zaman?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Maaş bağlanma tarihi 30 Nisan'dan önce olan EYT'lilerin bayram ikramiyelerini alacakları tarih belli oldu. İşte, EYT tahsis numarasına göre maaş ve ikramiye günleri