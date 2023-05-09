HaberlerGaleriEYT bayram ikramiye takvimi netleşti! 9 Mayıs EYT emekli bayram ikramiyesi yattı mı? EYT tahsis numarasına göre maaş ve ikramiye günleri
EYT bayram ikramiye takvimi netleşti! 9 Mayıs EYT emekli bayram ikramiyesi yattı mı? EYT tahsis numarasına göre maaş ve ikramiye günleri
"9 Mayıs EYT emekli bayram ikramiyesi yattı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EYT düzenlemesinin onaylanmasının ardından emeklilik hayaline kavuşanlar maaşlarına kavuştu. 30 Nisan önce başvuruları tamamlanarak emeklilik hakkı elde edenlerin ikramiye takvimi netleşti. Peki, 9 Mayıs EYT emekli bayram ikramiyesi yattı mı? EYT tahsis numarasına göre maaş ve ikramiye günleri