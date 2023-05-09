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Haberler Galeri EYT bayram ikramiye takvimi netleşti! 9 Mayıs EYT emekli bayram ikramiyesi yattı mı? EYT tahsis numarasına göre maaş ve ikramiye günleri

EYT bayram ikramiye takvimi netleşti! 9 Mayıs EYT emekli bayram ikramiyesi yattı mı? EYT tahsis numarasına göre maaş ve ikramiye günleri

"9 Mayıs EYT emekli bayram ikramiyesi yattı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EYT düzenlemesinin onaylanmasının ardından emeklilik hayaline kavuşanlar maaşlarına kavuştu. 30 Nisan önce başvuruları tamamlanarak emeklilik hakkı elde edenlerin ikramiye takvimi netleşti. Peki, 9 Mayıs EYT emekli bayram ikramiyesi yattı mı? EYT tahsis numarasına göre maaş ve ikramiye günleri

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2023 09:57
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EYT bayram ikramiye takvimi netleşti! 9 Mayıs EYT emekli bayram ikramiyesi yattı mı? EYT tahsis numarasına göre maaş ve ikramiye günleri

"9 Mayıs EYT emekli bayram ikramiyesi yattı mı? EYT tahsis numarasına göre maaş ve ikramiye günleri ne zaman?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Maaş bağlanma tarihi 30 Nisan'dan önce olan EYT'lilerin bayram ikramiyelerini alacakları tarih belli oldu. İşte, EYT tahsis numarasına göre maaş ve ikramiye günleri

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT bayram ikramiye takvimi netleşti! 9 Mayıs EYT emekli bayram ikramiyesi yattı mı? EYT tahsis numarasına göre maaş ve ikramiye günleri

Emekli maaşı bağlama işlemleri nisan ayında tamamlanan EYT'lilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ödemelerin bugün yapılacağını açıkladı.

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EYT bayram ikramiye takvimi netleşti! 9 Mayıs EYT emekli bayram ikramiyesi yattı mı? EYT tahsis numarasına göre maaş ve ikramiye günleri

Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 14-19 Nisan tarihlerinde ödendi.

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EYT bayram ikramiye takvimi netleşti! 9 Mayıs EYT emekli bayram ikramiyesi yattı mı? EYT tahsis numarasına göre maaş ve ikramiye günleri

SSK emeklileri 14 ile 16 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri 17-18 Nisan tarihlerinde bayram ikramiyelerini aldı.

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EYT bayram ikramiye takvimi netleşti! 9 Mayıs EYT emekli bayram ikramiyesi yattı mı? EYT tahsis numarasına göre maaş ve ikramiye günleri

Emekli Sandığı'ndan aylık alanlara da 19 Nisan'da bayram ikramiyeleri yatırıldı.