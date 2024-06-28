150 bin TL kredi 60 ay vade! Ziraat Bankası 1.200 TL taksitle tabuları yıktı

Ziraat Bankası'nın yaptığı son duyuru, kredi çekmeyi düşünenler için büyük bir fırsat sundu. Banka, 150 bin TL'lik kredi paketi için belirlediği aylık taksit tutarlarını açıkladı. Bu açıklama, banka müşterileri arasında büyük bir heyecan yarattı ve kredi piyasasında önemli bir hareketlenmeye neden oldu. Kredi almak isteyenler için bu paket cazip bir seçenek haline geldi. Ziraat Bankası 150 bin TL kredi paketi ve aylık taksit tutarları ile büyük bir fırsat sundu.