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150 bin TL kredi 60 ay vade! Ziraat Bankası 1.200 TL taksitle tabuları yıktı

Ziraat Bankası'nın yaptığı son duyuru, kredi çekmeyi düşünenler için büyük bir fırsat sundu. Banka, 150 bin TL'lik kredi paketi için belirlediği aylık taksit tutarlarını açıkladı. Bu açıklama, banka müşterileri arasında büyük bir heyecan yarattı ve kredi piyasasında önemli bir hareketlenmeye neden oldu. Kredi almak isteyenler için bu paket cazip bir seçenek haline geldi. Ziraat Bankası 150 bin TL kredi paketi ve aylık taksit tutarları ile büyük bir fırsat sundu.

Giriş: 28.06.2024 15:05
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150 bin TL kredi 60 ay vade! Ziraat Bankası 1.200 TL taksitle tabuları yıktı

Ziraat Bankası'nın 150 bin TL'lik kredi paketi, 60 ay vadeli olarak sunuluyor. Aylık taksit tutarları, kredi çekecek kişilerin bütçelerine uygun şekilde düzenlenmiş durumda. Ayrıca, bu kredi paketinden yararlanmak isteyenler için bankanın sunduğu çeşitli avantajlar da bulunuyor. Örneğin, kredi tahsis ücreti oldukça düşük tutulmuş ve kredi sigortası gibi ek hizmetler de sağlanıyor. Bu kredi fırsatı, özellikle yeni bir yatırım yapmak veya mevcut finansal yüklerini hafifletmek isteyenler için büyük bir avantaj sağlıyor. Ziraat Bankası'nın sağladığı bu fırsat ile birçok kişi hayallerini gerçekleştirme imkanı bulacak.

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150 bin TL kredi 60 ay vade! Ziraat Bankası 1.200 TL taksitle tabuları yıktı

Ziraat Bankası'nın yeni duyurduğu ortak konut kredisi, birden fazla kişi tarafından kullanılabilecek bir kredi türüdür. Bu kredi sayesinde en az 2, en fazla 5 kişi bir araya gelerek ev sahibi olabilir. Kredi kullanıcıları, ortak gelir beyanı ile yüksek tutarlarda taksitleri daha kolay bir şekilde ödeyebilir. Kredi tutarı, alınacak konutun piyasa değeri ve BDDK tarafından belirlenen maksimum kredi miktarına göre ayarlanmaktadır.

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150 bin TL kredi 60 ay vade! Ziraat Bankası 1.200 TL taksitle tabuları yıktı

Kredinin Özellikleri:

Kredinin güvencesi olarak alınan gayrimenkul üzerine ipotek konulur.

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150 bin TL kredi 60 ay vade! Ziraat Bankası 1.200 TL taksitle tabuları yıktı

Banka tarafından ek teminat talep edilebilir.

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150 bin TL kredi 60 ay vade! Ziraat Bankası 1.200 TL taksitle tabuları yıktı

Hayat, konut ve zorunlu deprem sigortaları kredi kapsamında sunulmaktadır.