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Haberler Galeri Türkiye Cumhuriyet'in 100. yılında şahlanacak! İşte 2023'e damga vuracak Türk silah ve araçları

Türkiye Cumhuriyet'in 100. yılında şahlanacak! İşte 2023'e damga vuracak Türk silah ve araçları

Son zamanlarda Savunma Sanayii tarafından yapılan başarılı çalışmalarla dünyanın yakın takibine giren Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılında yerli ve milli üretim araçlarla adını altın harflerle yazacak. Bayraktar TB2 ile en iyi İHA'lar arasına girmeyi başaran Baykar, önümüzdeki dönemde KIZILELMA ile muharebe tarihinde ilklere imza atmayı hedefliyor. Diğer yandan gözler Atak-2 ve Gökbey'e de çevrilmiş durumda.

Giriş Tarihi: 07.12.2022 13:27
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Türkiye Cumhuriyet’in 100. yılında şahlanacak! İşte 2023’e damga vuracak Türk silah ve araçları

Güvenlik güçlerine yerli ve milli imkanlarla en gelişmiş araç ve ekipmanları kazandırmaya çalışan Türk savunma sanayisi, yaklaşık bir yıllık dönemde çok sayıda projede kritik adımlar atmaya hazırlanıyor.

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Türkiye Cumhuriyet’in 100. yılında şahlanacak! İşte 2023’e damga vuracak Türk silah ve araçları

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen ve Türkiye'nin en önemli teknoloji geliştirme projesi olan Milli Muharip Uçak, 18 Mart 2023'te motor çalıştırarak hangardan çıkacak.

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Türkiye Cumhuriyet’in 100. yılında şahlanacak! İşte 2023’e damga vuracak Türk silah ve araçları

2030'lu yıllardan itibaren kademeli devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alacak ve parça üretimleri başlayan Milli Muharip Uçak'ın ilk uçuşunu 2025'te yapması, 2028'de göreve başlaması amaçlanıyor.

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Türkiye Cumhuriyet’in 100. yılında şahlanacak! İşte 2023’e damga vuracak Türk silah ve araçları

Jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet ise 18 Mart 2023'te ilk uçuşunu yapacak.

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Türkiye Cumhuriyet’in 100. yılında şahlanacak! İşte 2023’e damga vuracak Türk silah ve araçları

Montaj faaliyetlerinde sona gelinen ve yer testlerine hazırlanan Hürjet, 4 prototiple uçuş testleri gerçekleştirecek ve 2025'te ilk görevini yapabilir seviyeye ulaşacak.