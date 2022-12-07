Türkiye Cumhuriyet'in 100. yılında şahlanacak! İşte 2023'e damga vuracak Türk silah ve araçları

Son zamanlarda Savunma Sanayii tarafından yapılan başarılı çalışmalarla dünyanın yakın takibine giren Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılında yerli ve milli üretim araçlarla adını altın harflerle yazacak. Bayraktar TB2 ile en iyi İHA'lar arasına girmeyi başaran Baykar, önümüzdeki dönemde KIZILELMA ile muharebe tarihinde ilklere imza atmayı hedefliyor. Diğer yandan gözler Atak-2 ve Gökbey'e de çevrilmiş durumda.

Giriş Tarihi: 07.12.2022 13:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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