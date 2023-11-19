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Haberler Galeri 5000 TL İKRAMİYE MÜJDESİ SON DAKİKA: Emekli çiftçilere 5000 TL ikramiye verilecek mi, ne zaman? Mazot ve Gübre Desteği alanlar...

5000 TL İKRAMİYE MÜJDESİ SON DAKİKA: Emekli çiftçilere 5000 TL ikramiye verilecek mi, ne zaman? Mazot ve Gübre Desteği alanlar...

"Çiftçi emeklisine 5000 TL ikramiye verilecek mi son dakika?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak yapılan 5 bin liralık ikramiye ödemeleri, emeklilere yönelik tek seferlik olarak gerçekleştirildi. Ancak, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan fakat üretim faaliyetlerinden dolayı bu ikramiyeden faydalanamayan 1,5 milyon çiftçi için yeni bir düzenleme yolda. Peki, Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi olan emeklilere 5 bin TL ikramiye var mı, verilecek mi? İşte, 5000 TL emekli ikramiyesi şartları...

Giriş Tarihi: 19.11.2023 16:31
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5000 TL İKRAMİYE MÜJDESİ SON DAKİKA: Emekli çiftçilere 5000 TL ikramiye verilecek mi, ne zaman? Mazot ve Gübre Desteği alanlar...

"Çiftçilere 5000 TL ikramiye var mı?" sorusu binlerce vatandaş tarafından sorgulanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5000 TL emekli ikramiyesi alamayan çiftçiler için yeni bir düzenleme çalışması başlatıyor. Peki, Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi olan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi? İşte, konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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5000 TL İKRAMİYE MÜJDESİ SON DAKİKA: Emekli çiftçilere 5000 TL ikramiye verilecek mi, ne zaman? Mazot ve Gübre Desteği alanlar...

ÇALIŞMAYAN EMEKLİLERE 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDEMESİ YAPILDI!

Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak emekli olan ve çalışmayan 12.2 milyon emekliye yönelik 5 bin TL ikramiye ödemeleri, hesaplarına yatırıldı. Bu ödemeler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kapsayan emekli ikramiye ödemesi olarak tek seferlik olarak gerçekleştirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödemeleri 11-12-13 Kasım tarihlerinde, Bağkur ödemeleri ise 14 Kasım tarihinde yapıldı. Dul ve yetimlere ise bu tutarın aylıktaki hisseye göre ödeme, 11 Kasım gününden itibaren başlatıldı.

Emekli olup çalışmaya devam eden vatandaşlar, bu ödemelerin kapsamı dışında bırakıldı.

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5000 TL İKRAMİYE MÜJDESİ SON DAKİKA: Emekli çiftçilere 5000 TL ikramiye verilecek mi, ne zaman? Mazot ve Gübre Desteği alanlar...

ÇKS BELGESİ NEDİR?

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanıdır.

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5000 TL İKRAMİYE MÜJDESİ SON DAKİKA: Emekli çiftçilere 5000 TL ikramiye verilecek mi, ne zaman? Mazot ve Gübre Desteği alanlar...

EMEKLİ ÇİFTÇİLER İKRAMİYE ALACAK MI?

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanıdır.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. Yılı anısına emeklilere özel 5000 TL ikramiye dağıtılacağını açıklamıştı. ÇKS kaydı olan emekli çiftçiler yararlanamıyordu.

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5000 TL İKRAMİYE MÜJDESİ SON DAKİKA: Emekli çiftçilere 5000 TL ikramiye verilecek mi, ne zaman? Mazot ve Gübre Desteği alanlar...

EMEKLİ İKRAMİYESİ SORGULAMA EKRANI!