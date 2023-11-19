19 Kasım 2023, Pazar
5000 TL İKRAMİYE MÜJDESİ SON DAKİKA: Emekli çiftçilere 5000 TL ikramiye verilecek mi, ne zaman? Mazot ve Gübre Desteği alanlar...
"Çiftçi emeklisine 5000 TL ikramiye verilecek mi son dakika?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak yapılan 5 bin liralık ikramiye ödemeleri, emeklilere yönelik tek seferlik olarak gerçekleştirildi. Ancak, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan fakat üretim faaliyetlerinden dolayı bu ikramiyeden faydalanamayan 1,5 milyon çiftçi için yeni bir düzenleme yolda. Peki, Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi olan emeklilere 5 bin TL ikramiye var mı, verilecek mi? İşte, 5000 TL emekli ikramiyesi şartları...
Giriş Tarihi: 19.11.2023 16:31
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