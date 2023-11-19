5000 TL İKRAMİYE MÜJDESİ SON DAKİKA: Emekli çiftçilere 5000 TL ikramiye verilecek mi, ne zaman? Mazot ve Gübre Desteği alanlar...

ÇALIŞMAYAN EMEKLİLERE 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDEMESİ YAPILDI!

Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak emekli olan ve çalışmayan 12.2 milyon emekliye yönelik 5 bin TL ikramiye ödemeleri, hesaplarına yatırıldı. Bu ödemeler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kapsayan emekli ikramiye ödemesi olarak tek seferlik olarak gerçekleştirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödemeleri 11-12-13 Kasım tarihlerinde, Bağkur ödemeleri ise 14 Kasım tarihinde yapıldı. Dul ve yetimlere ise bu tutarın aylıktaki hisseye göre ödeme, 11 Kasım gününden itibaren başlatıldı.

Emekli olup çalışmaya devam eden vatandaşlar, bu ödemelerin kapsamı dışında bırakıldı.