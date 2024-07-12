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1998 2000 2003 2005 2009 girişliler! SGK başlangıç yıl, prim, gün tablonuz oluştu: İşte erken emeklilik yolu...

Çalışma hayatının temposundan uzaklaşarak, özgürlüğün ve kendimize vakit ayırmanın tadını çıkaracağımız emeklilik günleri, çoğu insan için büyük bir özlemle bekleniyor. Özellikle de erken emeklilik, bu özlemi daha erken yaşlarda gerçekleştirmek isteyenler için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), esnek emeklilik şartlarıyla vatandaşlarına avantajlı fırsatlar sunuyor. Ancak erken emekliliğin keyfini sürdürebilmek için, doğru bir planlama ve bilinçli adımlar atmak büyük önem taşıyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 17:36 Güncelleme: 12.07.2024 17:36
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1998 2000 2003 2005 2009 girişliler! SGK başlangıç yıl, prim, gün tablonuz oluştu: İşte erken emeklilik yolu...

Erken emeklilik, çalışma hayatının yoğun temposundan sıyrılıp, özgürlüğün ve huzurun tadını çıkarma hayali kuranlar için en büyük motivasyonlardan biri. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), esnek emeklilik koşullarıyla bu hayali gerçeğe dönüştürmek isteyenlere yardım eli uzatıyor. Ancak erken emeklilik kapısını aralamak için SGK tarafından belirlenen bazı şartları taşımak gerekiyor.

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1998 2000 2003 2005 2009 girişliler! SGK başlangıç yıl, prim, gün tablonuz oluştu: İşte erken emeklilik yolu...

Erken Emeklilik İçin 5 Farklı Yol!

Erken emeklilik hayali kuranlar için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sunduğu esnek koşullarla çeşitli avantajlar sağlıyor. İşte SGK'nın sunduğu esnek emeklilik avantajları ve erken emekliliğin kapılarını aralayan 5 farklı yol:

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1998 2000 2003 2005 2009 girişliler! SGK başlangıç yıl, prim, gün tablonuz oluştu: İşte erken emeklilik yolu...

1. Yüzde 60 Sağlık Raporu ile Malulen Emeklilik

En az 1800 gün prim ödemiş olanlar, %60 ve üzeri engelli raporu almaları halinde yaş şartı aranmaksızın malulen emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Bu durum, sağlık sorunları nedeniyle çalışamayacak durumda olanlar için önemli bir fırsat sunuyor.

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1998 2000 2003 2005 2009 girişliler! SGK başlangıç yıl, prim, gün tablonuz oluştu: İşte erken emeklilik yolu...

2. Ağır İşlerde Çalışanlara Yıpranma Payı Avantajı

Ağır ve zorlu iş koşullarına sahip sektörlerde çalışanlar, yıpranma payı sayesinde ek prim kazanabiliyor ve daha erken emeklilik hakkı elde edebiliyor.

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1998 2000 2003 2005 2009 girişliler! SGK başlangıç yıl, prim, gün tablonuz oluştu: İşte erken emeklilik yolu...

3. Engelli Bireyler İçin Emeklilik Hakkı

Engelli vatandaşlar, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme şartlarını yerine getirmeleri halinde yaş beklemeksizin emekli olabiliyor. Ayrıca, emeklilik sonrası da engelli maaşları kesintisiz olarak ödenmeye devam ediyor.