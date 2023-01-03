3-4-5 OCAK SİGARA FİYATLARI! Hangi marka sigaralara, ne kadar zam geldi, en ucuzu hangisi? İşte marka marka zamlı sigara fiyat listesi...

Hangi marka sigaralara, ne kadar zam geldi, en ucuzu hangisi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ocak ayında enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından detaylar merak ediliyor. Sigara tiryakileri kullandıkları sigara markalarında zam uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. İşte, hangi marka sigaralara, ne kadar zam geldi, en ucuzu hangisi? İşte marka marka zamlı sigara fiyat listesi...