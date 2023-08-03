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Haberler Galeri İl il fındık fiyatları 2023 | TMO 2023 fındık taban fiyatları netleşti mi, ne kadar? Ordu, Giresun, Samsun...

İl il fındık fiyatları 2023 | TMO 2023 fındık taban fiyatları netleşti mi, ne kadar? Ordu, Giresun, Samsun...

2023 yılı fındık fiyatları, fındık üreticileri tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Geçtiğimiz yıl, 30 Temmuz'da fındık fiyatları 54 TL olarak açıklanmıştı. Fındık fiyatlarının açıklanması, üreticilerin planlamalarını yapması ve ekonomik durumlarını belirlemeleri açısından büyük bir öneme sahiptir. Peki fındık fiyatları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2023 13:56 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 13:56
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İl il fındık fiyatları 2023 | TMO 2023 fındık taban fiyatları netleşti mi, ne kadar? Ordu, Giresun, Samsun...

Ağustos ayının başlamasıyla birlikte fındık hasatı da başladı ve üretici ile tüketiciler 2023 yılı güncel fındık fiyatlarını merakla bekliyor. Geçtiğimiz yıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 30 Temmuz'da açıklanan fındık fiyatları 54 TL olarak duyurulmuştu. Peki TMO 2023 fındık taban fiyatları netleşti mi, ne kadar?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İl il fındık fiyatları 2023 | TMO 2023 fındık taban fiyatları netleşti mi, ne kadar? Ordu, Giresun, Samsun...

FINDIK FİYATLARI 2023

2023 fındık fiyatları henüz açıklanmış değil. Geçen yıl fiyatlar 30 Temmuz'da ilan edilmişti. Bu hafta içinde fiyatların açıklanması bekleniyor.

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İl il fındık fiyatları 2023 | TMO 2023 fındık taban fiyatları netleşti mi, ne kadar? Ordu, Giresun, Samsun...

Taban fiyatlar belirlendikten sonra bu fiyatların aşağısında satım alım işlemi gerçekleşmeyecek.

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İl il fındık fiyatları 2023 | TMO 2023 fındık taban fiyatları netleşti mi, ne kadar? Ordu, Giresun, Samsun...

Ordu ve Giresun gibi fındık ihtiyacının büyük bir çoğunluğunun karşılandığı illerde bu yıl sel felaketi sebebiyle birçok fındık üreticisi etkilendi.

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İl il fındık fiyatları 2023 | TMO 2023 fındık taban fiyatları netleşti mi, ne kadar? Ordu, Giresun, Samsun...

Fındık fiyatları geçtiğimiz yıl 54 lira olurken bu yıl 80 lira seviyesinin üstünde olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar belli olduğunda haberimize eklenecektir.