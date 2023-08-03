İl il fındık fiyatları 2023 | TMO 2023 fındık taban fiyatları netleşti mi, ne kadar? Ordu, Giresun, Samsun...

2023 yılı fındık fiyatları, fındık üreticileri tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Geçtiğimiz yıl, 30 Temmuz'da fındık fiyatları 54 TL olarak açıklanmıştı. Fındık fiyatlarının açıklanması, üreticilerin planlamalarını yapması ve ekonomik durumlarını belirlemeleri açısından büyük bir öneme sahiptir. Peki fındık fiyatları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?