6 Ocak KYK yattı mı? TC Kimlik numarasına göre 2023 Ocak ayı KYK burs ve krediler ne zaman, hangi gün yatacak?

Üç aylık burs ve kredi ödemelerini alan öğrenciler şimdi de ocak ayı ödemelerini bekliyor. 2022-2023 burs ve kredi almaya hak kazanan öğrencilere, eğitim süresi boyunca her ay ödeme yapılacak. Ocak ayına girmemiz ile birlikte gözler ödeme takvimine çevrildi. Peki, Ocak ayı KYK ne zaman yatacak? 2023 Ocak KYK burs ve krediler hangi gün yatacak? TC Kimlik numarasına göre ödeme takvimi nasıl? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 06.01.2023 09:07 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 09:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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