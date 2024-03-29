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6 Ay sabredenin hesabına 274 bin TL anında yatacak! TCMB kararı sonra hepsi yeniden hesaplandı
Bankaların mevduat getirisi yeniden yükseldi. TCMB faiz artırımı kararı sonrası tüm özel ve kamu bankaları mevduat faiz oranlarını yeniden güncelledi. Yeni düzenleme ile birlikte getiri oranları yüzde 57 seviyelerine kadar yükseldi. İşte 1 milyon TL'nin aylık getirisi…
Giriş Tarihi: 29.03.2024 13:10Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 13:19