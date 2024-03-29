6 Ay sabredenin hesabına 274 bin TL anında yatacak! TCMB kararı sonra hepsi yeniden hesaplandı

Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerçekleştirilen son faiz artışıyla birlikte tüm bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. Yapılan son artışla birlikte bankalar, 32 günlük dönemler için yüzde 57'ye varan oranlarla müşterilerine getiri sağlıyor. Ayrıca, döviz dönüşümlü KKM hesaplarından TL mevduata geçiş yapanlar için bankalar çok daha yüksek faiz oranları sunmaya başladı. Dövizini bozdurup mevduat hesaplarına yatıran müşterilere özel olarak, bankalar daha yüksek tekliflerde bulunuyor. İşte banka banka 1 milyon TL'nin getirisi…