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Haberler Galeri 6 Ay sabredenin hesabına 274 bin TL anında yatacak! TCMB kararı sonra hepsi yeniden hesaplandı

6 Ay sabredenin hesabına 274 bin TL anında yatacak! TCMB kararı sonra hepsi yeniden hesaplandı

Bankaların mevduat getirisi yeniden yükseldi. TCMB faiz artırımı kararı sonrası tüm özel ve kamu bankaları mevduat faiz oranlarını yeniden güncelledi. Yeni düzenleme ile birlikte getiri oranları yüzde 57 seviyelerine kadar yükseldi. İşte 1 milyon TL'nin aylık getirisi…

Giriş Tarihi: 29.03.2024 13:10 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 13:19
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6 Ay sabredenin hesabına 274 bin TL anında yatacak! TCMB kararı sonra hepsi yeniden hesaplandı

Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerçekleştirilen son faiz artışıyla birlikte tüm bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. Yapılan son artışla birlikte bankalar, 32 günlük dönemler için yüzde 57'ye varan oranlarla müşterilerine getiri sağlıyor. Ayrıca, döviz dönüşümlü KKM hesaplarından TL mevduata geçiş yapanlar için bankalar çok daha yüksek faiz oranları sunmaya başladı. Dövizini bozdurup mevduat hesaplarına yatıran müşterilere özel olarak, bankalar daha yüksek tekliflerde bulunuyor. İşte banka banka 1 milyon TL'nin getirisi…

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6 Ay sabredenin hesabına 274 bin TL anında yatacak! TCMB kararı sonra hepsi yeniden hesaplandı

FAİZLER YÜZDE 75'İ DE AŞAR MI?

Döviz dönüşümlü KKM'den TL mevduata geçeceklere uygulanan faiz daha da artabileceği belirtiliyor. Merkez bankasının baskısı bankalarda regülasyonlar artıyor. Uzmanlar önümüzdeki dönemde politika faizi artmasa bile TL mevduatların artacağını ifade ediyor

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6 Ay sabredenin hesabına 274 bin TL anında yatacak! TCMB kararı sonra hepsi yeniden hesaplandı

6 AYLIK GETİRİSİ 274 BİN TL'Yİ GEÇTİ!

Bankaların ayılık mevduat faiz oranları yüzde 57 seviyelerini aştı. 1 milyon TL, 6 aylık mevduat hesabında 274 bin TL'nin üzerinde getiri sağlıyor. Faiz oranlarını değişmemesi halinde bu gelir 548.356 TL'ye kadar yükseliyor.

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6 Ay sabredenin hesabına 274 bin TL anında yatacak! TCMB kararı sonra hepsi yeniden hesaplandı

BANKALARIN MEVDUAT FAİZ GETİRİSİ (1 MİLYON TL)

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6 Ay sabredenin hesabına 274 bin TL anında yatacak! TCMB kararı sonra hepsi yeniden hesaplandı

Akbank

Faiz Oranı: 57

Net Getiri: 274.178TL

Vade Sonu Ödeme: 1.247.178