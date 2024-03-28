28 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 45.000 TL'ye Arsa Sahibi Olmak Mümkün! Onlarca İlde Vatandaşlar Sıraya Girdi

45.000 TL'ye Arsa Sahibi Olmak Mümkün! Onlarca İlde Vatandaşlar Sıraya Girdi

Hayalinizdeki araziye, tarlaya veya araziye sahip olma fırsatı kapınızda! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından satışa sunulan birçok taşınmaz, 45 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Mülkiyeti hazineye kayıtlı olan bu taşınmazlar, ekonomiye katkı sağlamak amacıyla hazine arazisi ve arsası olarak satışa sunulacak.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.03.2024 08:09 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 08:09
  • 1
  • 9
45.000 TL’ye Arsa Sahibi Olmak Mümkün! Onlarca İlde Vatandaşlar Sıraya Girdi

Çeşitli illerde bulunan mülkiyeti hazineye ait araziler, arsalar, bağlar, bahçeler ve kamu lojmanları gibi taşınmazlar için beklenen Milli Emlak arsa satışları, 28 Mart 2024 tarihinde ilan edildi. Yayımlanan ilanlar çerçevesinde, düşük fiyatlarla satışa sunulan çok sayıda taşınmaz bulunmaktadır. Bu ilanlar, arazi ve arsa yatırımı yapmak isteyen bireylere büyük fırsatlar sunmaktadır.

  • 2
  • 9
45.000 TL’ye Arsa Sahibi Olmak Mümkün! Onlarca İlde Vatandaşlar Sıraya Girdi

Milli Emlak, Hazine Arazilerini Satıyor: Metrekare Fiyatları Ne Kadar?

Mülkiyeti hazineye kayıtlı olan taşınmazları ekonomiye kazandırmak amacıyla alınan karar doğrultusunda, hazine arazisi ve arsaların satışı yapılacağı duyuruldu. Bu satışlarla ilgili olarak emlak vergisi muafiyeti, KDV'siz satış, 24 ay taksitle satış, harçsız tapu imkanı ve peşin ödemelerde yüzde 20 indirim gibi birçok avantaj sunulacak.

  • 3
  • 9
45.000 TL’ye Arsa Sahibi Olmak Mümkün! Onlarca İlde Vatandaşlar Sıraya Girdi

Bu kampanya, ekonomiye can suyu olması beklenirken, aynı zamanda vatandaşlara arazi ve arsa yatırımı yapma imkanı sağlayarak mülkiyet edinme fırsatı da sunuyor. Milli Emlak tarafından sunulan bu fırsatlar, özellikle yatırımcıların ve arsa arayışında olan vatandaşların ilgisini çekiyor ve uygun maliyetlerle yatırım yapma imkanı sunuyor.

  • 4
  • 9
45.000 TL’ye Arsa Sahibi Olmak Mümkün! Onlarca İlde Vatandaşlar Sıraya Girdi

Milli Emlak'tan hazine arazisi satın almak isteyenler için belirli adımlar ve şartlar bulunmaktadır. Bu süreç, mülkiyet edinme fırsatı sunan ancak belirli koşulları içeren bir süreçtir. Detaylar için aşağıdaki adımlara göz atabilirsiniz:

  • 5
  • 9
45.000 TL’ye Arsa Sahibi Olmak Mümkün! Onlarca İlde Vatandaşlar Sıraya Girdi

Hazine Arazileri Satış İlanları Nasıl Takip Edilmeli?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen hazineye ait arazilerin satışıyla ilgili ilanlar, Milli Emlak'ın resmi web sitesi ve bazı durumlarda yerel gazeteler aracılığıyla yayımlanıyor. Potansiyel alıcılar için ilk adım, bu ilanları düzenli olarak takip etmek olmalıdır.