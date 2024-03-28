45.000 TL'ye Arsa Sahibi Olmak Mümkün! Onlarca İlde Vatandaşlar Sıraya Girdi

Hayalinizdeki araziye, tarlaya veya araziye sahip olma fırsatı kapınızda! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından satışa sunulan birçok taşınmaz, 45 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Mülkiyeti hazineye kayıtlı olan bu taşınmazlar, ekonomiye katkı sağlamak amacıyla hazine arazisi ve arsası olarak satışa sunulacak.