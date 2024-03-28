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Haberler Galeri 10.794 TL taksitle 120 ay vadeli 1.250.000 TL kredi imkanı! Ziraat Bankası'ndan müjde gibi kampanya

10.794 TL taksitle 120 ay vadeli 1.250.000 TL kredi imkanı! Ziraat Bankası'ndan müjde gibi kampanya

Ziraat Bankası, konut sahibi olma hayali kuranlar için önemli bir fırsat sunuyor. Banka, kredi faizlerinin yükseldiği bu dönemde ev alma arzusu taşıyan bireyler için özel bir kampanya başlatıyor. Özellikle ekonomik zorluklarla mücadele eden asgari ücretli çalışanlar bile bu kampanyadan kolaylıkla faydalanabilecekler. Ziraat Bankası'nın bu özel kampanyası, ev sahibi olma hedefi olanlara önemli bir destek sağlayarak, hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor.

Giriş Tarihi: 28.03.2024 11:02 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 11:02
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10.794 TL taksitle 120 ay vadeli 1.250.000 TL kredi imkanı! Ziraat Bankası’ndan müjde gibi kampanya

Ziraat Bankası, ev sahibi olmak isteyenler için cazip bir fırsat sunuyor. Kredi faiz oranlarının yükseldiği şu günlerde, bankanın yeni hayata geçirdiği "Ortak Konut Kredisi Kampanyası" ile konut kredisi taleplerine hızlı ve avantajlı bir çözüm getiriyor. Özellikle düşük ve orta gelir grubundaki bireylerin konut sahibi olma hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olan bu kampanya, Ziraat Bankası'nın kamu bankaları arasındaki öncü konumunu pekiştiriyor.

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10.794 TL taksitle 120 ay vadeli 1.250.000 TL kredi imkanı! Ziraat Bankası’ndan müjde gibi kampanya

Kampanyanın Koşulları Nelerdir?

"Ortak Konut Kredisi Kampanyası", birden fazla kişinin bir araya gelerek, yüksek meblağlarda kredi kullanabilmesine olanak tanıyor. Bu, kredi taksitlerinin daha kolay ödenmesi ve böylece daha fazla kişinin ev sahibi olabilmesi için büyük bir fırsat sunuyor. Kampanya koşulları şöyle sıralanabilir:

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10.794 TL taksitle 120 ay vadeli 1.250.000 TL kredi imkanı! Ziraat Bankası’ndan müjde gibi kampanya

📌Kredi, en az 2 en fazla 5 kişi tarafından kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

📌Kredi tutarı, konutun değerinin SPK lisanslı bir ekspertiz firması tarafından hazırlanan rapora göre ve BDDK'nın belirlediği maksimum kredi miktarları çerçevesinde belirlenir.

📌Krediyi güvence altına almak için alınacak gayrimenkule ipotek konulur ve banka tarafından ek teminatlar talep edilebilir.

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10.794 TL taksitle 120 ay vadeli 1.250.000 TL kredi imkanı! Ziraat Bankası’ndan müjde gibi kampanya

Ortak Konut Kredisi'nin Avantajları

Ziraat Bankası'nın bu kampanyası, kredi kullanıcılarına birçok avantaj sunmaktadır:

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10.794 TL taksitle 120 ay vadeli 1.250.000 TL kredi imkanı! Ziraat Bankası’ndan müjde gibi kampanya

Yüksek Tutarlarda Kredi: Birden fazla kişinin geliri ile daha yüksek kredi tutarlarına erişim mümkün olmaktadır.

Esnek Ödeme Planları: Ortaklar, kendi bütçelerine uygun ödeme planları ile kredi taksitlerini ödeyebilirler.

Kolay Kredi Onayı: Ortakların toplam geliri, kredi onay sürecini kolaylaştırır.