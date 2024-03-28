10.794 TL taksitle 120 ay vadeli 1.250.000 TL kredi imkanı! Ziraat Bankası'ndan müjde gibi kampanya

Ziraat Bankası, konut sahibi olma hayali kuranlar için önemli bir fırsat sunuyor. Banka, kredi faizlerinin yükseldiği bu dönemde ev alma arzusu taşıyan bireyler için özel bir kampanya başlatıyor. Özellikle ekonomik zorluklarla mücadele eden asgari ücretli çalışanlar bile bu kampanyadan kolaylıkla faydalanabilecekler. Ziraat Bankası'nın bu özel kampanyası, ev sahibi olma hedefi olanlara önemli bir destek sağlayarak, hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor.

Giriş Tarihi: 28.03.2024 11:02 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 11:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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