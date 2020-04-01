01 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA

1000 TL sosyal yardım parası yattı mı? 2020 Sosyal yardım nereye yatacak, kimleri kapsıyor? Şartlar neler?

1000 TL sosyal yardım parası yattı mı? 2 milyon 111 haneye yapılacak 1000 TL sosyal yardım desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar için ödeme tarihi duyurulmuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin Nisan ayının ilk haftası yapılacağını bildirmişti. Peki, 1000 TL sosyal yardım parası yattı mı? 2020 Sosyal yardım nereye yatacak? 1000 TL yardım kimleri kapsıyor? Şartlar neler?

Giriş Tarihi: 01.04.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 09:29
  • 1
  • 13
1000 TL sosyal yardım parası yattı mı? 2020 Sosyal yardım nereye yatacak, kimleri kapsıyor? Şartlar neler?

1000 TL sosyal yardım paraları yattı mı? Milyonlarca kişinin yüzünü güldürecek sosyal yardım ödemelerinin 1 Nisan'da başlayacağı açıklanmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 haneye 1000'er liralık yardım ödemeleri hesaplara geçmeye başladı. Ödemeler doğum yılının son hanesine göre yapılıyor. Peki, 1000 TL sosyal yardım parası yattı mı? 2020 sosyal yardım nereye yatacak, kimleri kapsıyor? Şartlar neler? İşte doğum yılının son hanesine göre ödeme tarihleri...

  • 2
  • 13
1000 TL sosyal yardım parası yattı mı? 2020 Sosyal yardım nereye yatacak, kimleri kapsıyor? Şartlar neler?

1000 TL SOSYAL YARDIM YATTI MI?

Sosyal yardım ödemeleri bugün itibariyle başladı. Ödeme tarihleri şu şekilde:

Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,
1 ve 6 olanlar 2'sinde
2 ve 7 olanlar 3'ünde
3 ve 8 olanlar 4'ünde
4 ve 9 olanlar 5'inde

PTT Kartı olan vatandaşlar 1.000 TL'lik desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebilecekler.

  • 3
  • 13
1000 TL sosyal yardım parası yattı mı? 2020 Sosyal yardım nereye yatacak, kimleri kapsıyor? Şartlar neler?

SOSYAL YARDIM BAŞVURU NASIL YAPILIR?

1000 TL sosyal yardımı almak için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek yok. Aile, Çalışma ve Sosyal Hİzmetler Bakanlığı'nın elinde olan listede bulunan ihtiyaç sahiplerinin hesabına sosyal yardım ödemeleri yapılacak.

  • 4
  • 13
1000 TL sosyal yardım parası yattı mı? 2020 Sosyal yardım nereye yatacak, kimleri kapsıyor? Şartlar neler?

1000 TL SOSYAL YARDIM NEREYE YATACAK?

Ödemeler PTT üzerinden yapılmaya başlandı. PTT kartı olan vatandaşlar 1000 TL sosyal yardım paralarını tüm kamu bankaları ATM'lerinden komisyonsuz çekebilecek.

  • 5
  • 13
1000 TL sosyal yardım parası yattı mı? 2020 Sosyal yardım nereye yatacak, kimleri kapsıyor? Şartlar neler?

SOSYAL YARDIM KİMLERİ KAPSIYOR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödemelere ilişkin şu bilgiyi verdi:

- 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya
- 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun