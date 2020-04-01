1000 TL sosyal yardım parası yattı mı? 2020 Sosyal yardım nereye yatacak, kimleri kapsıyor? Şartlar neler?

1000 TL SOSYAL YARDIM YATTI MI?

Sosyal yardım ödemeleri bugün itibariyle başladı. Ödeme tarihleri şu şekilde:

Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,

1 ve 6 olanlar 2'sinde

2 ve 7 olanlar 3'ünde

3 ve 8 olanlar 4'ünde

4 ve 9 olanlar 5'inde

PTT Kartı olan vatandaşlar 1.000 TL'lik desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebilecekler.