1000 TL sosyal yardım parası yattı mı? 2020 Sosyal yardım nereye yatacak, kimleri kapsıyor? Şartlar neler?
1000 TL sosyal yardım parası yattı mı? 2 milyon 111 haneye yapılacak 1000 TL sosyal yardım desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar için ödeme tarihi duyurulmuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin Nisan ayının ilk haftası yapılacağını bildirmişti. Peki, 1000 TL sosyal yardım parası yattı mı? 2020 Sosyal yardım nereye yatacak? 1000 TL yardım kimleri kapsıyor? Şartlar neler?
Giriş Tarihi: 01.04.2020 09:17Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 09:29