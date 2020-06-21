Çalışanlar dikkat! Yargıtay'dan kötü haber...

Davalı şirket sahibi ise teknisyenin iyi niyetli olmadığını sır niteliğindeki belgelerle davacının yeni bir şirket kurmayı planladığını öne sürdü. Davacının, 'Davalının kontrollü olduğunu iddia ettiği şirket evraklarının piyasada dolaşan ve pek çok kimsede bulunan evrakları olduğu' yönündeki ifadesine itibar eden mahkeme, davanın kabulüne hükmetti. Kararı davalı şirket sahibi temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.