5 yıl çalışan 41 bin 420 lira ödeme alacak. SGK son dakika açıkladı. Sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısının tamamlayanın, kendi isteğiyle ayrıldığında tazminat alma hakkı doğar. Emeklilikte "ikramiye", işsiz kalındığında "güvence", işe haklı neden olmadan son verildiğinde "tazminat" olan kıdem milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Kıdem tazminatında yaşanan değişim için SGK tarafından açıklama geldi. Bu yıl için açıklanan kıdem tazminatı tavanı 8.284 lira olarak belirlendi. 5 yıl çalışma süresini dolduran biri işten çıkarıldığında 41 bin 420 lira ödeme alacak. İşte, kıdem tazminatı için düzenleme detayları...