07 Eylül 2021, Salı
5 yıl çalışan 41 bin 420 lira ödeme alacak! SGK son dakika açıkladı! Sigortalılık süresi ve prim ödeme...
Emeklilik için yeni düzenlemeler yakın tarihte hayata geçiyor. Milyonlarca vatandaş güncellenen kıdem tazminatı için detayları yakından takip ediyor. Emeklilik için yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını tamamlayanın, kendi isteğiyle ayrıldığında da tazminat hakkı doğar. Kadınlar için düzenlemelerde kıdem tazminatı yeni dönemi içinde yer alıyor. Kadınlar evlendileri tarihten itibaren1 yıl içinde sözleşmelerini fesh edenler tazminat hakkı kazanıyor. İşte, kıdem tazminatında yeni dönem ve şartlar nelerdir?
Giriş Tarihi: 07.09.2021 19:40
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