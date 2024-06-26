26 Haziran 2024, Çarşamba
5900 5600 5450 5000 günü olana altın tepside geldi! Kadın erkek için emeklilik yaş-prim-gün tablosu oluşturuldu
Sigorta primi ödeme süreleri ve başlangıç tarihleri, bireylerin emeklilik planlarını şekillendirirken büyük bir öneme sahiptir. Özellikle 1999 yılı ve sonrasında sigorta primi ödemeye başlayanlar, genellikle daha yüksek emeklilik yaşlarına tabi tutulmaktadır. Bununla birlikte, 1999 yılı öncesinde sigorta primi ödemeye başlayanlar için emeklilik yaşının daha düşük olduğu görülmektedir. Bu durum, emeklilik yaşının belirlenmesinde etkili olan kritik faktörler arasında yer almakta olup, sigorta primi ödeme geçmişi ve başlangıç tarihlerinin rolü büyüktür.
Giriş: 26.06.2024 11:19 Güncelleme: 26.06.2024 11:19
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