5900 5600 5450 5000 günü olana altın tepside geldi! Kadın erkek için emeklilik yaş-prim-gün tablosu oluşturuldu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yapılan düzenlemelerle birlikte sigorta primi ödeme başlangıç tarihlerine göre emeklilik yaşı ve gerekli prim gün sayısını belirleyebiliyor. Bu durum, bireylerin emeklilik planlarını oluştururken dikkat etmeleri gereken önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Emeklilik planlarının çeşitliliği arasında en uygun olanını seçebilmek için yaş ve prim gün sayısı hesaplamaları büyük önem taşıyor. SGK'nın sunduğu emeklilik planlarını değerlendirmek ve en uygun seçeneği belirlemek isteyenler için hazırlanan bu rehber, yol gösterici bir kaynak niteliği taşıyor.