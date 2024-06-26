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5900 5600 5450 5000 günü olana altın tepside geldi! Kadın erkek için emeklilik yaş-prim-gün tablosu oluşturuldu

Sigorta primi ödeme süreleri ve başlangıç tarihleri, bireylerin emeklilik planlarını şekillendirirken büyük bir öneme sahiptir. Özellikle 1999 yılı ve sonrasında sigorta primi ödemeye başlayanlar, genellikle daha yüksek emeklilik yaşlarına tabi tutulmaktadır. Bununla birlikte, 1999 yılı öncesinde sigorta primi ödemeye başlayanlar için emeklilik yaşının daha düşük olduğu görülmektedir. Bu durum, emeklilik yaşının belirlenmesinde etkili olan kritik faktörler arasında yer almakta olup, sigorta primi ödeme geçmişi ve başlangıç tarihlerinin rolü büyüktür.

ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 11:19 Güncelleme: 26.06.2024 11:19
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5900 5600 5450 5000 günü olana altın tepside geldi! Kadın erkek için emeklilik yaş-prim-gün tablosu oluşturuldu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yapılan düzenlemelerle birlikte sigorta primi ödeme başlangıç tarihlerine göre emeklilik yaşı ve gerekli prim gün sayısını belirleyebiliyor. Bu durum, bireylerin emeklilik planlarını oluştururken dikkat etmeleri gereken önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Emeklilik planlarının çeşitliliği arasında en uygun olanını seçebilmek için yaş ve prim gün sayısı hesaplamaları büyük önem taşıyor. SGK'nın sunduğu emeklilik planlarını değerlendirmek ve en uygun seçeneği belirlemek isteyenler için hazırlanan bu rehber, yol gösterici bir kaynak niteliği taşıyor.

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5900 5600 5450 5000 günü olana altın tepside geldi! Kadın erkek için emeklilik yaş-prim-gün tablosu oluşturuldu

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi Yıl Şartıyla Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Şartı

Erkek için,

31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 60 yaş

09.09.1999 ~ 31.12.2008 7000 gün 60 yaş

24.11.1998 ~ 08.09.1999 25 yıl; 5975 gün 58 yaş

24.05.1997 ~ 23.11.1998 25 yıl; 5900 gün 57 yaş

24.11.1995 ~ 23.05.1997 25 yıl; 5825 gün 56 yaş

24.05.1994 ~ 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün 55 yaş

24.11.1992 ~ 23.05.1994 25 yıl; 5675 gün 54 yaş

24.05.1991 ~ 23.11.1992 25 yıl; 5600 gün 53 yaş

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5900 5600 5450 5000 günü olana altın tepside geldi! Kadın erkek için emeklilik yaş-prim-gün tablosu oluşturuldu

24.11.1989 ~ 23.05.1991 25 yıl; 5525 gün 52 yaş

24.05.1988 ~ 23.11.1989 25 yıl; 5450 gün 51 yaş

24.11.1986 ~ 23.05.1988 25 yıl; 5375 gün 50 yaş

24.05.1985 ~ 23.11.1986 25 yıl; 5300 gün 49 yaş

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5900 5600 5450 5000 günü olana altın tepside geldi! Kadın erkek için emeklilik yaş-prim-gün tablosu oluşturuldu

24.11.1983 ~ 23.05.1985 25 yıl; 5225 gün 48 yaş

24.05.1982 ~ 23.11.1983 25 yıl; 5150 gün 47 yaş

24.11.1980 ~ 23.05.1982 25 yıl; 5075 gün 46 yaş

24.05.1979 ~ 23.11.1980 25 yıl; 5000 gün 45 yaş

09.09.1976 ~ 23.05.1979 25 yıl; 5000 gün 44 yaş

08.09.1976 ve öncesi 25 yıl; 5000 gün yaş şartı yok

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5900 5600 5450 5000 günü olana altın tepside geldi! Kadın erkek için emeklilik yaş-prim-gün tablosu oluşturuldu

Kadın için,

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi Yıl Şartıyla Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Şartı

31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 58 yaş

09.09.1999 ~ 31.12.2008 7000 gün 58 yaş

24.05.1999 ~ 08.09.1999 20 yıl; 5975 gün 56 yaş

24.05.1998 ~ 23.05.1999 20 yıl; 5975 gün 55 yaş

24.05.1997 ~ 23.05.1998 20 yıl; 5975 gün 54 yaş

24.05.1996 ~ 23.05.1997 20 yıl; 5900 gün 53 yaş