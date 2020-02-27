26 Şubat TOKİ Aliağa kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? toki.gov.tr TOKİ İzmir Aliağa çekiliş sonuç ekranı!

26 Şubat TOKİ Aliağa kura sonuçları merakla bekleniyor. TOKİ Aliağa kura sonuçları isim listesi toki.gov.tr adresinden sorgulanıyor. TOKİ İzmir Aliağa çekiliş sonuçları başvuru yapan binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Kura sonuç isim listesine göre listede adını gören vatandaşlar, proje kapsamında ev sahibi olmaya hak kazanacak. TOKİ Aliağa kura sonuçları isim listesine haberimizden ulaşabilir ve size ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Başkan Erdoğan'ın himayesinde yapılacak 100 bin konut projesinde çekilişler İzmir'in Kemalpaşa ilçesiyle devam edecek.