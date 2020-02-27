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26 Şubat TOKİ Aliağa kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? toki.gov.tr TOKİ İzmir Aliağa çekiliş sonuç ekranı!

26 Şubat TOKİ Aliağa kura sonuçları merakla bekleniyor. TOKİ Aliağa kura sonuçları isim listesi toki.gov.tr adresinden sorgulanıyor. TOKİ İzmir Aliağa çekiliş sonuçları başvuru yapan binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Kura sonuç isim listesine göre listede adını gören vatandaşlar, proje kapsamında ev sahibi olmaya hak kazanacak. TOKİ Aliağa kura sonuçları isim listesine haberimizden ulaşabilir ve size ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Başkan Erdoğan'ın himayesinde yapılacak 100 bin konut projesinde çekilişler İzmir'in Kemalpaşa ilçesiyle devam edecek.

Giriş Tarihi: 27.02.2020 10:25 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 10:54
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26 Şubat TOKİ Aliağa kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? toki.gov.tr TOKİ İzmir Aliağa çekiliş sonuç ekranı!

2020 TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları merakla bekleniyor. TOKİ İzmir Aliağa çekiliş sonuçları isim listesi yayınlandı mı? Başkan Erdoğan'ın himayesinde yaptırılacak TOKİ konutları için çekiliş heyecanı sürüyor. Kuranın kendisine çıktığını öğrenen vatandaşlar ev sahibi olmanın sevincini yaşıyor. İzmir'in Aliağa ilçesinde inşa edilecek 750 konut için bugün kura çekilişi yapılıyor. Çekilişte adları okunan kişiler ev sahibi olacak. İşte, TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları isim listesi!

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26 Şubat TOKİ Aliağa kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? toki.gov.tr TOKİ İzmir Aliağa çekiliş sonuç ekranı!

TOKİ İZMİR ALİAĞA KURA SONUÇLARI!

Aşağıda bulunan linke tıklayarak TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçlarını görebilirsiniz.

TOKİ ALİAĞA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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26 Şubat TOKİ Aliağa kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? toki.gov.tr TOKİ İzmir Aliağa çekiliş sonuç ekranı!

HAK KAZANAMAYANLAR PARASINI ALIYOR

Kurada konut almaya hak kazanamayan vatandaşlar bu bedeli geri alabilecek. Dar gelirli vatandaşlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 0.49 faiz oranıyla ev sahibi olabilecek.

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26 Şubat TOKİ Aliağa kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? toki.gov.tr TOKİ İzmir Aliağa çekiliş sonuç ekranı!

2+1 konutların fiyatları 140 bin ila 180 bin lira arasında, 3+1 konutların fiyatları ise 160 bin lira ile 210 bin lira arasında değişecek.

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26 Şubat TOKİ Aliağa kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? toki.gov.tr TOKİ İzmir Aliağa çekiliş sonuç ekranı!

ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak.