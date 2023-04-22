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5250 TL'ye yükseltildi! Kira yardımı alanlara müjde! Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru şartları, istenen belgeler...

Kira yardımı alanlara müjde! Başkan Recep Tayyip Erdoğan son dakika açıkladı.Kentsel dönüşüm projelerine ilişkin konuşan Erdoğan, müjdeleri peş peşe duyurdu. İstanbul'da kentsel dönüşüm projelerinde kira desteği 3 bin 500 liradan 5 bin 250 liraya yükseltildi.Son dakika açıklamaların ardından destekten faydalanmak isteyenler başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Peki, Kira yardımı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, kira yardımı hakkında tüm bilgiler...

Giriş Tarihi: 22.04.2023 16:05 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 16:07
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5250 TL’ye yükseltildi! Kira yardımı alanlara müjde! Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru şartları, istenen belgeler...

Kira yardımı alanlara müjde! Başkan Recep Tayyip Erdoğan son dakika açıkladı.Kentsel dönüşüm projelerine ilişkin konuşan Erdoğan, müjdeleri peş peşe duyurdu. İstanbul'da kentsel dönüşüm projelerinde kira desteği 3 bin 500 liradan 5 bin 250 liraya yükseltildi. Açıklamanın ardından henüz destekten faydalanmayanlar başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Peki, Kira yardımı ne kadar, kaç TL oldu? Kira yardımı nasıl alınır, şartları neler? İşte, ayrıntılar...

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5250 TL’ye yükseltildi! Kira yardımı alanlara müjde! Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru şartları, istenen belgeler...

KİRA YARDIMI NE KADAR KAÇ TL OLDU?

Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamaların ardından, İstanbul'da kira yardımı tutarı artırıldı.Buna göre; İstanbul'da 3 bin 500 lira olan kentsel dönüşüm kira yardımı 5 bin 250 liraya yükseltildi.

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5250 TL’ye yükseltildi! Kira yardımı alanlara müjde! Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru şartları, istenen belgeler...

"YARISI BİZDEN" KAMPANYASI

Kentsel dönüşüm projelerine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"İlk müjdem kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyasıdır. Dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. 100 metrekare 2+1 daireye 750 bin TL'ye kadar, 3+1'de 900 bin TL'ye kadar maliyeti biz karşılayacağız.

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5250 TL’ye yükseltildi! Kira yardımı alanlara müjde! Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru şartları, istenen belgeler...

Yüzde 10'u peşin kalanı 10 yıl vadeli olarak borç ödenebilecek.Yüzde 10'u peşin ödenen 750 binlik borçlanma için 5625 lira taksit, 900 bin lira için 6750 lira taksit olacak. Cebinde birikmiş parası olmayan vatandaş bile katkıyla uygun şartlarda borçlanacak.

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5250 TL’ye yükseltildi! Kira yardımı alanlara müjde! Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru şartları, istenen belgeler...

Evini kendisi dönüştürmek isteyenlere de 0,74 faiz oranıyla 1 milyon 250 bin lira kredi imkanı sağlıyoruz.İstanbul'da kira yardım tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 250 liraya yükseltiyoruz."