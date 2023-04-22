22 Nisan 2023, Cumartesi
5250 TL'ye yükseltildi! Kira yardımı alanlara müjde! Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru şartları, istenen belgeler...
Kira yardımı alanlara müjde! Başkan Recep Tayyip Erdoğan son dakika açıkladı.Kentsel dönüşüm projelerine ilişkin konuşan Erdoğan, müjdeleri peş peşe duyurdu. İstanbul'da kentsel dönüşüm projelerinde kira desteği 3 bin 500 liradan 5 bin 250 liraya yükseltildi.Son dakika açıklamaların ardından destekten faydalanmak isteyenler başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Peki, Kira yardımı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, kira yardımı hakkında tüm bilgiler...
Giriş Tarihi: 22.04.2023 16:05 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 16:07
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