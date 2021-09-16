16 Eylül 2021, Perşembe
Emeklilere maaş katlama şansı! 3 senelik söz verene 1.500 TL’ye kadar emekliye ek ödeme!
Milyonlarca emekli vatandaş maaşlarını daha yükseltmenin yollarını araştırıyor. Emekli vatandaşlar maaşlarını kolaylıkla katlayabilir. Bu yollardan birisi de promosyon ödemesi oluyor. Maaşlarını aynı bankadan 3 yıl boyunca alma sözü veren emeklilere 1.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor. Ödemeler bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Emekli maaş müşterileri, TL birikimlerine özel hoş geldin faizi alabiliyor. İşte emekli vatandaşların maaşlarını yükseltmenin yolları!
Giriş Tarihi: 16.09.2021 21:01 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021 21:01
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