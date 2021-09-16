16 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emeklilere maaş katlama şansı! 3 senelik söz verene 1.500 TL’ye kadar emekliye ek ödeme!

Emeklilere maaş katlama şansı! 3 senelik söz verene 1.500 TL’ye kadar emekliye ek ödeme!

Milyonlarca emekli vatandaş maaşlarını daha yükseltmenin yollarını araştırıyor. Emekli vatandaşlar maaşlarını kolaylıkla katlayabilir. Bu yollardan birisi de promosyon ödemesi oluyor. Maaşlarını aynı bankadan 3 yıl boyunca alma sözü veren emeklilere 1.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor. Ödemeler bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Emekli maaş müşterileri, TL birikimlerine özel hoş geldin faizi alabiliyor. İşte emekli vatandaşların maaşlarını yükseltmenin yolları!

Giriş Tarihi: 16.09.2021 21:01 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021 21:01
  • 1
  • 18
Emeklilere maaş katlama şansı! 3 senelik söz verene 1.500 TL’ye kadar emekliye ek ödeme!

Emeklilere peş peşe maaş katlama şansı geliyor! Bunlardan birisi de promosyon ödemesi oluyor. Ödemelerden kolaylıkla faydalanmak ise mümkün. Bir bankaya maaşınızı 3 yıl boyunca alma sözü verdiğini takdirde, emekli maaşlarınızı o bankadan çekebilecek ve ayrıca ekstra ödeme alabileceksiniz. Emekli maaş müşterilerinin alacağı miktar 1.500 TL'ye kadar çıkabiliyor. Haberimizden bankaların sunduğu promosyon miktarlarını öğrenebilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Emeklilere maaş katlama şansı! 3 senelik söz verene 1.500 TL’ye kadar emekliye ek ödeme!

3 YIL BEKLEMEDEN DEĞİŞİM

İşlem basit. 3 yıllık taahhüt süresi dolan ya da yeni emekli olanlar, istedikleri bankalara başvuru yaparak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması da gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebilir. Bunun için maaş aldığı ve geçiş yapacağı bankaya bildirimde bulunması yeterli. Hemen hesap açılıyor. Emekli, mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, geri kalanını iade ediyor. Yeni geçtiği bankadan da promosyonu peşin alıyor.

  • 3
  • 18
Emeklilere maaş katlama şansı! 3 senelik söz verene 1.500 TL’ye kadar emekliye ek ödeme!

Yapı Kredi'den emeklilere 1.500 TL promosyon ödemesi

Maaşlarının yatırılması amacıyla Yapı Kredi'yi tercih eden emekliler bir aylık net maaşları 2 bin 500 TL ve üzerindeyse 1.500 TL, 1.500- 2 bin 500 TL arasında ise 1.250 TL, 1.500 TL'ye kadar ise 1.000 TL nakit promosyon ödemesi kazanıyor.

Bankadan oluşturulan bildirime göre Yapı Kredi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli Yapı Kredi müşterilerinden Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi ve ATM'lerden oluşturulan havalelerde ücret almıyor.

  • 4
  • 18
Emeklilere maaş katlama şansı! 3 senelik söz verene 1.500 TL’ye kadar emekliye ek ödeme!

Emekli maaş müşterileri, TL birikimlerine özel 6 ay hoş geldin faizi alırken, bireysel kredilerini kendilerine özel indirimli oranlarla kullanabiliyor.

  • 5
  • 18
Emeklilere maaş katlama şansı! 3 senelik söz verene 1.500 TL’ye kadar emekliye ek ödeme!

Yapı Kredi müşterisi olan emekliler, bedava derli toplu ödeme (EFT ve havale) olanağından faydalanıyor. Hem de, Yapı Kredi doğrultusundan özel olarak yasenean Medline acil sağlık hizmeti üyeliği ile doktorlu kara ambulansı ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmetleri de 1 sene vaktince bedava olarak sağlanıyor. Öte yandan, Yapı Kredili emekliler, şubeye gitmeden, bulundukları yerden Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi, ATM'ler ya da 444 0 444/0850 222 0 444 Müşteri Etkileşim Merkezi vasıtasıyla emekli maaşlarını Yapı Kredi'ye taşıyabiliyor ve promosyon taahhüdü verebiliyor.

Yapı Kredi müşterisi olmayanlar ise e-Devlet üzerinden maaşlarını Yapı Kredi'ye taşıyabiliyor.