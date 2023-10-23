HaberlerGaleri5000 TL İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ: 5 bin TL emekli bayram ikramiyesinin tarihi netleşti! 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre ödeme günleri...
5000 TL İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ: 5 bin TL emekli bayram ikramiyesinin tarihi netleşti! 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre ödeme günleri...
"Çalışan emekli ikramiye alacak mı?", "5 bin TL ikramiye ne zaman ödenecek 2023?" sorusuları milyonlarca vatandaş tarafından gündeme getiriliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı münasebetiyle emeklilere 5 bin TL değerinde özel bir ikramiye verileceğini açıkladı. Bu sevindirici haberi takip edenler şimdi ödeme tarihlerini araştırıyor. İşte, 5000 TL ikramiye tahsis numarasına göre ödeme tarihleri 2023!
Giriş Tarihi: 23.10.2023 10:07Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 10:38