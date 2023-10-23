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Haberler Galeri 150 bin TL evlilik kredisi yaş sınırı var mı? 150.000 TL 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi başvuru şartları, ödeme planı son durum 2023!

150 bin TL evlilik kredisi yaş sınırı var mı? 150.000 TL 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi başvuru şartları, ödeme planı son durum 2023!

"Evlilik kredisi başvurusu ne zaman yapılacak?, "Evlilik kredisi başvuru şartları belli oldu mu?" soruları arama motorlarında hız kazandı. Yeni evlenecek çiftler, özel bir günlerini kutlama ve yeni bir yaşama adım atmalarını kolaylaştıracak olan faizsiz kredi fırsatını yakından takip ediyor. İşte 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri...

Giriş Tarihi: 23.10.2023 11:01 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 11:01
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150 bin TL evlilik kredisi yaş sınırı var mı? 150.000 TL evlilik kredisi şartları neler? 2 yıl geri ödemesiz kredi başvurusu...

"Evlilik kredisi ne zaman verilecek, nasıl alınır?" soruları araştırılıyor. Evlilik hazırlığı yapan çiftlerin uzun süredir beklediği ve günden güne araştırdığı, 150 bin TL değerindeki faizsiz evlilik kredisi imkanıyla ilgili önemli detaylar açıklandı. Çiftler, bu krediye başvurabilmek için bazı şartları karşılamaları gerekiyor. İşte evlilik kredisi şartları ve kimlerin bu fırsattan yararlanabileceği hakkında açıklamalar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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150 bin TL evlilik kredisi yaş sınırı var mı? 150.000 TL evlilik kredisi şartları neler? 2 yıl geri ödemesiz kredi başvurusu...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

"Seçim döneminde milletimize verdiğimiz sözlerden biri de hatırlayalım; Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasıydı. Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projemizle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Önümüzdeki günlerde Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla Aile ve Gençlik bankasına dair kanun teklifini meclisimizin takdirine sunacağız.

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150 bin TL evlilik kredisi yaş sınırı var mı? 150.000 TL evlilik kredisi şartları neler? 2 yıl geri ödemesiz kredi başvurusu...

Bankaya gelir tesis etmek amacıyla doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin belli bir kısmını buraya aktaracağız. Banka gelirleri tesis edilene kadar öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek, sonrasında bu projeleri yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankası'ndan karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız. Genç depremzedelerimizin yuva kurmalarına yardımcı olacak bu önemli projemizin de hayırlı olmasını diliyorum."

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150 bin TL evlilik kredisi yaş sınırı var mı? 150.000 TL evlilik kredisi şartları neler? 2 yıl geri ödemesiz kredi başvurusu...

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Yeni evleneceklere 2 yıl ödemesiz 150.000 TL'lik faizsiz kredi desteği yasasının önümüzdeki hafta Meclis'e gelmesi bekleniyor.

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150 bin TL evlilik kredisi yaş sınırı var mı? 150.000 TL evlilik kredisi şartları neler? 2 yıl geri ödemesiz kredi başvurusu...

ŞARTLARI NELER, YAŞ SINIRI VAR MI?

Bu krediden faydalanacaklar için yaş sınırı da getirilecek. Yaşla ilgili çalışmalar hala devam ediyor. Faizsiz evlilik kredisi için üzerinde durulan yaş sınırı ise 26 ile 28 arasıdır.