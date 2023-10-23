HaberlerGaleri150 bin TL evlilik kredisi yaş sınırı var mı? 150.000 TL 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi başvuru şartları, ödeme planı son durum 2023!
150 bin TL evlilik kredisi yaş sınırı var mı? 150.000 TL 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi başvuru şartları, ödeme planı son durum 2023!
"Evlilik kredisi başvurusu ne zaman yapılacak?, "Evlilik kredisi başvuru şartları belli oldu mu?" soruları arama motorlarında hız kazandı. Yeni evlenecek çiftler, özel bir günlerini kutlama ve yeni bir yaşama adım atmalarını kolaylaştıracak olan faizsiz kredi fırsatını yakından takip ediyor. İşte 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri...
Giriş Tarihi: 23.10.2023 11:01Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 11:01