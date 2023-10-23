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Haberler Galeri 1.20 konut kredisi hesaplandı! OVP ile ilk defa ev alacaklara müjde: Düşük faizli konut kredisi başvuru şartları 2023! Vade sayısı, 2+1, 3+1 daire ödeme planı...

1.20 konut kredisi hesaplandı! OVP ile ilk defa ev alacaklara müjde: Düşük faizli konut kredisi başvuru şartları 2023! Vade sayısı, 2+1, 3+1 daire ödeme planı...

"Düşük faizli konut kredisi başvuruları ne zaman?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Orta Vadeli Programı (OVP) çerçevesinde, ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuluyor. Özellikle ilk kez ev alacak olanlar için düşük faizli konut kredisi kampanyası hayata geçiriliyor. Peki, 1.20 faizli kredisi başvurusu şartları neler? İşte, düşük faizli konut kampanyası başvuru son durum 2023!

Giriş Tarihi: 23.10.2023 09:18
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1.20 konut kredisi hesaplandı! OVP ile ilk defa ev alacaklara müjde: Düşük faizli konut kredisi başvuru şartları 2023! Vade sayısı, 2+1, 3+1 daire ödeme planı...

"Düşük faizli konut kredisi başvuruları başladı mı?" sorusunun cevabı araştırılyor. Ev sahibi olmanın hayali kuran hiç evi olmayan vatandaşlar için Türkiye'de önemli bir gelişme yaşanıyor. Hükümet, bu vatandaşları düşük faizli ve uzun vadeli konut kredisi fırsatıyla buluşturuyor. Bu haberi duyanlar için büyük bir umut ışığı olacak. İşte, kampanyanın detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1.20 konut kredisi hesaplandı! OVP ile ilk defa ev alacaklara müjde: Düşük faizli konut kredisi başvuru şartları 2023! Vade sayısı, 2+1, 3+1 daire ödeme planı...

BDDK, ikinci konutunu alacaklar için kredi sınırlaması getirdi. Tapusu olan tüketici, yeni bir ev daha isterse, evin değerinin yüzde 90'ı değil, yüzde 22.5'i kadar kredi çekebilecek.

Bu kararla yatırımcının değil ihtiyacı olanın konuta ulaşması amaçlanırken, hiç evi olmayan vatandaşlar için yeni bir kampanya gündeme geldi.

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1.20 konut kredisi hesaplandı! OVP ile ilk defa ev alacaklara müjde: Düşük faizli konut kredisi başvuru şartları 2023! Vade sayısı, 2+1, 3+1 daire ödeme planı...

Buna göre, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi imkanı geliyor.

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1.20 konut kredisi hesaplandı! OVP ile ilk defa ev alacaklara müjde: Düşük faizli konut kredisi başvuru şartları 2023! Vade sayısı, 2+1, 3+1 daire ödeme planı...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuya ilişkin "Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklama sonrası düşük faizli konut kredisi kampanyası ile ilgili gelişmeler yakın takibe alındı.

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1.20 konut kredisi hesaplandı! OVP ile ilk defa ev alacaklara müjde: Düşük faizli konut kredisi başvuru şartları 2023! Vade sayısı, 2+1, 3+1 daire ödeme planı...

İlk Evim kampanyası başvuru detaylarının ne zaman netliğe kavuşacağı merak ediliyor. Söz konusu kredi için beklenti, 15 yıl (180 ay) vade imkanı ve 1.20 faiz oranına sahip olması yönünde.