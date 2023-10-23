HaberlerGaleri1.20 konut kredisi hesaplandı! OVP ile ilk defa ev alacaklara müjde: Düşük faizli konut kredisi başvuru şartları 2023! Vade sayısı, 2+1, 3+1 daire ödeme planı...
1.20 konut kredisi hesaplandı! OVP ile ilk defa ev alacaklara müjde: Düşük faizli konut kredisi başvuru şartları 2023! Vade sayısı, 2+1, 3+1 daire ödeme planı...
"Düşük faizli konut kredisi başvuruları ne zaman?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Orta Vadeli Programı (OVP) çerçevesinde, ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuluyor. Özellikle ilk kez ev alacak olanlar için düşük faizli konut kredisi kampanyası hayata geçiriliyor. Peki, 1.20 faizli kredisi başvurusu şartları neler? İşte, düşük faizli konut kampanyası başvuru son durum 2023!