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Emekli maaşları bayramdan önce yatar mı? Temmuz ayı zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Emekli maaşları bayramdan önce yatar mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına ne kadar zam alacaklarını öğrendi. Diğer yandan bayram ikramiyeleri de emeklilerin ceplerinin rahatlamasını sağlayacak. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala maaşların hesaplara yatacağı tarih gündeme geliyor. İşte, emekli maaşları bayramdan önce yatar mı? Temmuz ayı zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.07.2021 18:13 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 18:14
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Emekli maaşları bayramdan önce yatar mı? Temmuz ayı zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Emekli maaşları bayramdan önce yatar mı? Temmuz ayı zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 13 milyon emekli Temmuz ayı itibariyle zamlı maaşlarını cebine koyacak. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli maaşlarında oluşan zam miktarı belli oldu. Kurban Bayramı'na kısa süre kalması nedeniyle emekliler maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağını merak ediyor. İşte, Emekli maaşları bayramdan önce yatar mı? Temmuz ayı zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

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Emekli maaşları bayramdan önce yatar mı? Temmuz ayı zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli zam farkları bugün itibariyle hesaplara yatmaya başladı. Zam farklarıyla birlikte emekli bayram ikramiyeleri de 12 - 20 Temmuz arasında yapılacak.

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Emekli maaşları bayramdan önce yatar mı? Temmuz ayı zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

SGK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ

SGK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:

Tahsis numarasının son rakamına göre;

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Emekli maaşları bayramdan önce yatar mı? Temmuz ayı zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

- 9 olanlar her ayın 17'sinde,

- 7 olanlara her ayın 18'inde,

- 5 olanlara her ayın 19'unda,

- 3 olanlara her ayın 20'sinde,

- 1 olanlara her ayın 21'inde,

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Emekli maaşları bayramdan önce yatar mı? Temmuz ayı zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

- 8 olanlara her ayın 22'sinde,

- 6 olanlara her ayın 23'ünde,

- 4 olanlara her ayın 24'ünde,

- 2 olanları her ayın 25'inde,

- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.