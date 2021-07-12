12 Temmuz 2021, Pazartesi
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Emekli maaşları bayramdan önce yatar mı? Temmuz ayı zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?
Emekli maaşları bayramdan önce yatar mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına ne kadar zam alacaklarını öğrendi. Diğer yandan bayram ikramiyeleri de emeklilerin ceplerinin rahatlamasını sağlayacak. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala maaşların hesaplara yatacağı tarih gündeme geliyor. İşte, emekli maaşları bayramdan önce yatar mı? Temmuz ayı zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 12.07.2021 18:13 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 18:14
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