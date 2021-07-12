Emekli maaşları bayramdan önce yatar mı? Temmuz ayı zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 13 milyon emekli Temmuz ayı itibariyle zamlı maaşlarını cebine koyacak. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli maaşlarında oluşan zam miktarı belli oldu. Kurban Bayramı'na kısa süre kalması nedeniyle emekliler maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağını merak ediyor. İşte, Emekli maaşları bayramdan önce yatar mı? Temmuz ayı zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?