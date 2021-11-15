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Haberler Galeri Bu yöntemi kullananın maaşı artar! SSK ve Bağ-Kur'lu fark etmeksizin olacak! Verilen dilekçenin de ehemmiyeti...

Bu yöntemi kullananın maaşı artar! SSK ve Bağ-Kur'lu fark etmeksizin olacak! Verilen dilekçenin de ehemmiyeti...

Bu yöntemi kullananın maaşı artar! SSK ve Bağ-Kur'lu fark etmeksizin olacak!Uzun yıllar çalışan ve çalışma hayatında son döneme giren vatandaşlar ne kadar emekli maaşı alacaklarını merak ediyor. Emekli maaşı bağlanması için prim, yaş ve gün büyük önem taşıyor. Diğer yandan vatandaşlar daha yüksek emekli maaşı nasıl alırım sorusunu sormaya devam ediyor. Emekli maaş hesaplaması yapılırken bağlı bulunulan sigorta koluna, sigorta başlangıç süresi, yatırılan prime, dilekçe tarihine bakılmaktadır. İşte, konu hakkında son değerlendirmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.11.2021 18:52 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 18:52
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Bu yöntemi kullananın maaşı artar! SSK ve Bağ-Kur’lu fark etmeksizin olacak! Verilen dilekçenin de ehemmiyeti...

Milyonlarca çalışan emeki olduklarında ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor. Emekli maaş hesaplaması yapılırken bağlı bulunulan sigorta koluna, sigorta başlangıç süresi, yatırılan prime, dilekçe tarihine bakılmaktadır. Alacakları maaşı artırmak isteyenlerin yapması gereken bazı işlemler bulunuyor. SSK ve Bağ-Kur'lu fark etmeksizin bu yöntemi kullanarak maaşlarında artış için başvurularını gerçekleştirebilir. İşte, konu hakkında detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bu yöntemi kullananın maaşı artar! SSK ve Bağ-Kur’lu fark etmeksizin olacak! Verilen dilekçenin de ehemmiyeti...

EMEKLİ AYLIĞINI YÜKSELTEMENİN EN KOLAY YOLU NEDİR?

Emeklilikte bağlı bulunan sigorta kolu, maaşta son derece etkili. Son 7 yıl içinde hangi sigorta koluna bağlıysanız, oradan emekli olursunuz. Emeklilikte geliri artırmak için çalışırken planlama yapmak gerekiyor.

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Bu yöntemi kullananın maaşı artar! SSK ve Bağ-Kur’lu fark etmeksizin olacak! Verilen dilekçenin de ehemmiyeti...

Emekli aylığını yükseltecek en kolay çözüm Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen prime esas kazanç tutarının yükseltilmesi. Aylık bağlama oranı sigortalının yaşlılık, malullük, ölüm sigortalarında toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için yüzde 2 uygulanıyor. Prim günün fazla olması, uzun yıllar çalışmak değil prime esas kazancın yüksek olması aylığı artırır. İkinci iş için sigorta primi ödeyenlerin Kurum'a bildirdiği matrah arttığı için aylığı da yükseliyor.

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Bu yöntemi kullananın maaşı artar! SSK ve Bağ-Kur’lu fark etmeksizin olacak! Verilen dilekçenin de ehemmiyeti...

UZUN YILLAR ÇALIŞMAK EMEKLİLİĞİ ARTIRIR MI?

Prim gün sayısının yüksek olması, uzun yıllar çalışmak geliri artırmak için tek başına yeterli olmaz. Brüt kazancın yüksek yatırılması önem taşıyor. Eğer iki işte birden çalışıyorsanız mutlaka ikinci iş için de prim yatırın. SGK'ya bildirilen matrah artınca emekli aylığı da yükseliyor.

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Bu yöntemi kullananın maaşı artar! SSK ve Bağ-Kur’lu fark etmeksizin olacak! Verilen dilekçenin de ehemmiyeti...

HANGİ SİGORTA KOLUNDAN EMEKLİ OLMAK DAHA AVANTAJLI?

İmkânı olanlar isteğe bağlı sigorta, Bağ-Kur yerine SSK seçeneğine yönelmeli. 2008 öncesi sigortalı olanlarda hangi kurumdan emekli olunacağının belirlenmesi için son yedi yıla bakılıyor.