Bu yöntemi kullananın maaşı artar! SSK ve Bağ-Kur'lu fark etmeksizin olacak! Verilen dilekçenin de ehemmiyeti...

Bu yöntemi kullananın maaşı artar! SSK ve Bağ-Kur'lu fark etmeksizin olacak!Uzun yıllar çalışan ve çalışma hayatında son döneme giren vatandaşlar ne kadar emekli maaşı alacaklarını merak ediyor. Emekli maaşı bağlanması için prim, yaş ve gün büyük önem taşıyor. Diğer yandan vatandaşlar daha yüksek emekli maaşı nasıl alırım sorusunu sormaya devam ediyor. Emekli maaş hesaplaması yapılırken bağlı bulunulan sigorta koluna, sigorta başlangıç süresi, yatırılan prime, dilekçe tarihine bakılmaktadır. İşte, konu hakkında son değerlendirmeler...