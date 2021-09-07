Marketlerde yeni dönemin ayak sesleri! Artık o ürünler satılmayacak! A101, BİM ve ŞOK marketlerde...

Edinilen bilgiye göre, Ticaret Bakanlığı yaz boyunca milletvekillerini de davet ederek, aylardan beri tartışma konusu olan üç taslak metni yeniden masaya yatırdı.

Sektör temsilcileri ve konunun uzmanlarının da katıldığı toplantılarla, Haller Taslağı, AVM Taslağı ve Kooperatifcilik Taslağı üzerindeki çalışmalar son aşamaya getirildi. 3 sektörde temel düzenlemeler içeren bu metinlerin 1 Ekim'de TBMM'ye sevkedilmesi planlanıyor.