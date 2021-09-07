07 Eylül 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Marketlerde yeni dönemin ayak sesleri! Artık o ürünler satılmayacak! A101, BİM ve ŞOK marketlerde...

Marketlerde yeni dönemin ayak sesleri! Artık o ürünler satılmayacak! A101, BİM ve ŞOK marketlerde...

Marketler için yeni dönemde bazı düzenlemelerin gündeme gelmesi bekleniyor. TBMM'nin yeni döneminde AVM ve haller için düzenlemenin detayları tartışılacak. Yalnızca 2 binden fazla olan belediye sınırları içinde açılabilecek olan zincir marketlerde küçük esnafı korumak için bazı ürünlerin satışına yasak getirilecek. Zincir marketlerin düzenlemenin içinde yer alması vatandaşlar tarafından büyük merak uyandırdı. Ticaret Bakanlığı konu hakkında gelişmeleri belirli aralıklarla paylaşıyor. İşte, market düzenlemesi için detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.09.2021 21:17
  • 1
  • 8
Marketlerde yeni dönemin ayak sesleri! Artık o ürünler satılmayacak! A101, BİM ve ŞOK marketlerde...

Marketlerde yeni dönemin ayak sesleri. Artık o ürünler satılmayacak. A101, BİM ve ŞOK marketlerde geçerli olacak yeni düzenlemenin detayları belli olmaya başladı. Üç paket halinde Meclis'e gelecek düzenleme kapsamında yer alan market düzenlemesi ile küçük esnafın rahat nefes alması amaçlanıyor. Eğer düzenleme hayata geçerse marketlerin çalışma saatlerinden ürün satışına kadar birçok değişim yaşanacak. Vatandaşlar yeni düzenleme hakkında detayları merak ediyor. İşte, market yasası için detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Marketlerde yeni dönemin ayak sesleri! Artık o ürünler satılmayacak! A101, BİM ve ŞOK marketlerde...

Geçmişte de gündem olan üç büyük paketin çalışmaları yaz boyu sürdü. Bu yasal çalışmalara bir de Maliye Bakanlığı'nın paketi eklenecek. Yeni dönemde Haller, AVM'ler, Kooperatifcilik, OSB düzenlemesi gibi temel yasalar tartışılacak.

  • 3
  • 8
Marketlerde yeni dönemin ayak sesleri! Artık o ürünler satılmayacak! A101, BİM ve ŞOK marketlerde...

Edinilen bilgiye göre, Ticaret Bakanlığı yaz boyunca milletvekillerini de davet ederek, aylardan beri tartışma konusu olan üç taslak metni yeniden masaya yatırdı.

Sektör temsilcileri ve konunun uzmanlarının da katıldığı toplantılarla, Haller Taslağı, AVM Taslağı ve Kooperatifcilik Taslağı üzerindeki çalışmalar son aşamaya getirildi. 3 sektörde temel düzenlemeler içeren bu metinlerin 1 Ekim'de TBMM'ye sevkedilmesi planlanıyor.

  • 4
  • 8
Marketlerde yeni dönemin ayak sesleri! Artık o ürünler satılmayacak! A101, BİM ve ŞOK marketlerde...

ÖNCELİK EKONOMİ

Ayrıca, enerji piyasası düzenlemeleri, KOBİ ve Organize Sanayi Bölgeleri'nin işleyişiyle ilgili yaşanan sorunların ortadan kaldırılması için de çalışmalar yapıldığı belirtiliyor.

  • 5
  • 8
Marketlerde yeni dönemin ayak sesleri! Artık o ürünler satılmayacak! A101, BİM ve ŞOK marketlerde...

İŞTE ÇALIŞILAN METİNLER

Hürriyet'in haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın piyasaların düzenlenmesi amacıyla yaptığı pakette, yeni dönemin en önemli başlıklarından olacak. Sosyal medya ve spor taslaklarının dışında TBMM'nin yeni dönem düzenlemelerinin büyük çoğunluğu ekonomik başlık içerecek. Daha önce kamuoyunda tartışılan düzenlemeler özetle şu başlıkları içeriyor...

AVM TASLAĞI

Taslağa göre 100 binden fazla nüfusa sahip ilçelerde en fazla 20 bin metrekare brüt kiralanabilir alan düşecek şekilde AVM açılabilecek. Bir AVM'nin herhangi bir AVM ile arasında kapıdan kapıya en az 5 bin metre mesafe olacak.

Zincir marketler yalnızca nüfusu 2 binden fazla olan belediye sınırları içinde açılabilecek. Küçük esnafı korumak için zincir marketlerde bazı ürünlerin satışına yasak getirilecek. Zincir marketler, pazar günleri saat 11.00'den önce açılamayacak.