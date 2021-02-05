Faizsiz kredi müjdesi yürürlüğe girdi! Bakiyesi 2021'e devredenler için fırsat! Yüzde 100 ise...

Pandemi döneminde esnaf ve sanatkarlara yönelik destek ödemeleri sürüyor. Diğer yandan bankalar tarafından kredi fırsatları da tanınan imkanlar arasında bulunuyor. Binlerce esnaf ve sanaatkarlara sağlanan finansman desteği için kararlar alındı ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlar hariç olmak üzere; KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini bitiren, başvuru tarihinde 30 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkarlara KOSGEB tarafından onaylanan projelerini bankaya sunmaları durumunda 100 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimi uygulanarak kredi kullandırılabilecek.