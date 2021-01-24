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24 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri İŞKUR personel alımı 2021: KPSS şartı olmadan, ilkokul mezunu 3000-3500 TL maaşla personel alımı! Kadro dağılımları neler? İŞKUR personel alımı 2021: KPSS şartı olmadan, ilkokul mezunu 3000-3500 TL maaşla personel alımı! Kadro dağılımları neler?
Koronavirüs salgını sonrasında iş arayışında olanlar İŞKUR tarafından yayınlanan ilanları yakından takip ediyor. İŞKUR zorlu süreçte işsiz kalan ve iş arayışında olanlar için istihdam fırsatı sunuyor. KPSS puan şartı aranmadan ve 60 KPSS şartı ile kamu işçisi alımında başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor. İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız. İşte, başvuru şartları ve kadro dağılımı nelerdir?
Giriş Tarihi: 24.01.2021 16:55
KPSS şartı olmadan, ilkokul mezunu 3000-3500 TL maaşla personel alımı! Kadro dağılımları neler? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde yapılacak alımlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Alımlarda KPSS şartı aranmaması ve ilkokul mezunu düzeyinde olunması nedeniyle başvurularda yoğunluk bekleniyor. ayımlanan ilanlar sonrasında başvuru işlemlerini gerçekleştirecek adaylar ise İŞKUR sitesi üzerinden kayıt açarak süreci tamamlayabilir. İşte, KPSS şartı olmadan, ilkokul mezunu 3000-3500 TL maaşla personel alımı! Kadro dağılımları neler?
GALERİ DEVAM EDİYOR İŞKUR 3.750 TL MAAŞLA TELEFON KABI PAKETLEME PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Binlerce işsiz vatandaş tarafından İŞKUR 3.750 TL maaşla telefon kabı paketleme personel alımı başvuruları nasıl yapılır sorusu araştırılmaya devam ediyor. Online bir şekilde yapılan başvurular için sadece buraya tıklamak yeterli olacak. Ardından gerekli formu doldurmak başvuru için yeterli olacaktır.
Alım yapılacak iller
Bursa şehrinde 3
Bursa ilinde 1
Bursa şehrinde 1
Bursa ilinde 1
İstanbul ilinde 5
Gaziantep şehrinde 6
Gaziantep ilinde 2
İstanbul şehrinde 5
İstanbul ilinde 1
Tekirdağ ilinde 1
İstanbul ilinde 3
Kastamonu ilinde 3
Ankara ilinde 3 işçi
Sivas ilinde 6 işçi
Gaziantep ilinde 5 işçi.
Gaziantep şehrinde 2 personel alımı yapılacak.