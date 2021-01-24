İŞKUR personel alımı 2021: KPSS şartı olmadan, ilkokul mezunu 3000-3500 TL maaşla personel alımı! Kadro dağılımları neler?

Koronavirüs salgını sonrasında iş arayışında olanlar İŞKUR tarafından yayınlanan ilanları yakından takip ediyor. İŞKUR zorlu süreçte işsiz kalan ve iş arayışında olanlar için istihdam fırsatı sunuyor. KPSS puan şartı aranmadan ve 60 KPSS şartı ile kamu işçisi alımında başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor. İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız. İşte, başvuru şartları ve kadro dağılımı nelerdir?