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04 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri 5 milyon emekliye 355 TL intibak! İntibak zammı sonrasında emekli maaşları ne kadar olacak? Son durum ne? 5 milyon emekliye 355 TL intibak! İntibak zammı sonrasında emekli maaşları ne kadar olacak? Son durum ne?
Son dakika... Milyonlarca emeklinin uzun süredir merakla beklediği intibak zammı konusunda yerni gelişmeler yaşanıyor. Bilindiği üzere 2000 yılı öncesi emekliler için intibak düzenlemesi getirilmişti. 2000 sonrası emekli olanlar ise benzer düzenlemenin kendileri içinde yapılmasını bekliyor. ahaber.com.tr olarak milyonlarca emekliyi ilgilendiren intibak düzenlemesi hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. İşte, İntibak zammı sonrasında emekli maaşları ne kadar olacak? Son durum ne?
Giriş Tarihi: 04.11.2020 18:32 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 18:40
İntibak zammı sonrasında emekli maaşları ne kadar olacak? Milyonlarca emekliyi ilgilendiren intibak zammı konusunda son dakika gelişmeler yaşanıyor. 2000 yılından sonra emekli olanlar yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip ediliyor. Emeklilerin intibak talebi Memur-Sen tarafından hükümete iletilmişti. Taleple aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasındaki kurum farklılığı kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi hedefleniyor. İşte, İntibak zammı sonrasında emekli maaşları ne kadar olacak? Son durum ne?
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI SON DURUM NEDİR?
2000 yılından önce emekli olan vatandaşlar için gelen intibak düzenlemesinin 2000 yılından sonra emekli olanlar için de yapılması bekleniyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmese de, iddialara göre intibak zammının maaşlara yansıtılması bekleniyor.
Eğer bu talep hayata geçerse maaşlar üzerinde 355 TL ye varan artışlar gözlenecek.
İNTİBAK TALEBİ GÜNDEME TAŞINDI
2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar tarafından intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme taşındı.
Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.
SSK ve Bağ-Kur'luların talebi hayata geçerse, milyonlarca emeklinin maaşı değişecek. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.