Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
04 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Zam sonrası 2021 yılı en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Zam sonrası 2021 yılı en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam miktarını merak ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekimde enflasyon yüzde 11.89 oldu. Açıklanan enflasyon oranları memur ve emekli oranları etkilediği için yakından takip ediliyor. Birçok memur ve emekli 2021 yılında alacakları maaşları araştırmaya ve hesaplamaya başladı. İşte, Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Zam sonrası 2021 yılı en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 04.11.2020 17:58 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 18:08
Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Zam sonrası 2021 yılı en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon Ekim'de yüzde 2.13 artarken, yıllık bazda yüzde 11.89 oldu. Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Ekim ayı enflasyon oranı memur ve emekli maaşlarını etkilemesinden dolayı detaylar yakından takip ediliyor. Emekliler 2021 yılında alacakları maaşı hesaplamaya başladı. İşte, zam sonrası 2021 yılı en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR
TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,74 artış gerçekleşti.
YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ %0,67 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ
Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %2,22 ile giyim ve ayakkabı, %5,48 ile haberleşme ve %7,36 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %27,40 ile çeşitli mal ve hizmetler, %16,51 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %15,60 ile sağlık oldu.
AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ %0,09 İLE EĞLENCE VE KÜLTÜR GRUBUNDA OLDU
Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ekim ayında azalış gösteren diğer ana grup ise %0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ekim ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %6,81 ile giyim ve ayakkabı, %3,03 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %2,45 ile ev eşyası oldu..
Ekim 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 52 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 42 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 324 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.