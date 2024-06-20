20 Haziran 2024, Perşembe
Ev hanımlarına erken emeklilik rotası oluştu! SGK'ya ödemelerin 3'te 1'i devletten: İşte aylık ödeme tablosu
Meclis'in gündemine gelen önemli bir konu, ev kadınlarının erken emeklilik hakkıdır. Yeni düzenlemeye göre, ev kadınları erken emeklilik için başvurduklarında, sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Bu adım, ev kadınlarının emeklilik süreçlerini destekleyerek sosyal güvencelerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.
Giriş: 20.06.2024 11:00
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