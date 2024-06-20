Ev hanımlarına erken emeklilik rotası oluştu! SGK’ya ödemelerin 3’te 1’i devletten: İşte aylık ödeme tablosu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bu hafta görüşülecek olan düzenlemeler arasında, ev kadınlarının erken emeklilik hakkı kazanmalarını sağlayacak bir tasarı öne çıkıyor. Bu düzenlemeyle birlikte ev kadınları, emeklilik için başvurduklarında ödemeleri gereken sigorta primlerinin üçte birini devlet tarafından karşılanacak. Bu, ev kadınlarının sosyal güvence altına alınmasını ve ekonomik olarak daha bağımsız hale gelmelerini amaçlıyor.