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Ev hanımlarına erken emeklilik rotası oluştu! SGK'ya ödemelerin 3'te 1'i devletten: İşte aylık ödeme tablosu

Meclis'in gündemine gelen önemli bir konu, ev kadınlarının erken emeklilik hakkıdır. Yeni düzenlemeye göre, ev kadınları erken emeklilik için başvurduklarında, sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Bu adım, ev kadınlarının emeklilik süreçlerini destekleyerek sosyal güvencelerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 11:00
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Ev hanımlarına erken emeklilik rotası oluştu! SGK’ya ödemelerin 3’te 1’i devletten: İşte aylık ödeme tablosu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bu hafta görüşülecek olan düzenlemeler arasında, ev kadınlarının erken emeklilik hakkı kazanmalarını sağlayacak bir tasarı öne çıkıyor. Bu düzenlemeyle birlikte ev kadınları, emeklilik için başvurduklarında ödemeleri gereken sigorta primlerinin üçte birini devlet tarafından karşılanacak. Bu, ev kadınlarının sosyal güvence altına alınmasını ve ekonomik olarak daha bağımsız hale gelmelerini amaçlıyor.

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Ev hanımlarına erken emeklilik rotası oluştu! SGK’ya ödemelerin 3’te 1’i devletten: İşte aylık ödeme tablosu

Devletten Ciddi Destek

Mevcut asgari ücret üzerinden hesaplandığında, en düşük isteğe bağlı sigorta primi aylık 6 bin 400 lira 80 kuruş olarak belirlenmişken, yeni düzenleme ile devlet her bir ev kadını için aylık 2 bin 133 lira 60 kuruş prim desteği sağlayacak.

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Ev hanımlarına erken emeklilik rotası oluştu! SGK’ya ödemelerin 3’te 1’i devletten: İşte aylık ödeme tablosu

Bu destekle birlikte, ev kadınlarının aylık ödemesi gereken tutar 4 bin 267 lira 20 kuruşa düşecek, böylece emeklilik yolunda büyük bir kolaylık sağlanacak.

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Ev hanımlarına erken emeklilik rotası oluştu! SGK’ya ödemelerin 3’te 1’i devletten: İşte aylık ödeme tablosu

Emeklilik Yaşında Esneklik

Düzenlemenin bir diğer önemli kısmı ise emeklilik yaşının kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi. Bu sayede kadınların yaşam koşullarına daha uyumlu bir emeklilik süreci tasarlanmış olacak.

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Ev hanımlarına erken emeklilik rotası oluştu! SGK’ya ödemelerin 3’te 1’i devletten: İşte aylık ödeme tablosu

Her bir çocuk için emeklilik yaşından düşülmesi planlanan yıllar, kadınların iş gücü piyasasındaki varlıklarını daha uzun süre devam ettirebilmelerini sağlayacak.