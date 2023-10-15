HaberlerGaleri2. Torba Yasa müjdesi geldi! O madde için detaylar belli oldu! 7.500 TL emekli maaşına ara zam, esnafa EYT, ek gösterge, taşerona kadro...
2. Torba Yasa müjdesi geldi! O madde için detaylar belli oldu! 7.500 TL emekli maaşına ara zam, esnafa EYT, ek gösterge, taşerona kadro...
"2. Torba Yasa ne zaman çıkacak, hangi maddeler var?" sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Torba yasa için gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. 5 bin TL Cumhuriyet ikramiyesi, en düşük emekli maaşına ara zam, ev hanımlarına emeklilik, esnafa EYT, taşerona kadro gibi konular merak ediliyor. İşte, yeni Torba Yasa hakkında son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 15.10.2023 22:56Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 22:56