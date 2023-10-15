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Haberler Galeri 2. Torba Yasa müjdesi geldi! O madde için detaylar belli oldu! 7.500 TL emekli maaşına ara zam, esnafa EYT, ek gösterge, taşerona kadro...

2. Torba Yasa müjdesi geldi! O madde için detaylar belli oldu! 7.500 TL emekli maaşına ara zam, esnafa EYT, ek gösterge, taşerona kadro...

"2. Torba Yasa ne zaman çıkacak, hangi maddeler var?" sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Torba yasa için gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. 5 bin TL Cumhuriyet ikramiyesi, en düşük emekli maaşına ara zam, ev hanımlarına emeklilik, esnafa EYT, taşerona kadro gibi konular merak ediliyor. İşte, yeni Torba Yasa hakkında son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 15.10.2023 22:56 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 22:56
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2. Torba Yasa müjdesi geldi! O madde için detaylar belli oldu! 7.500 TL emekli maaşına ara zam, esnafa EYT, ek gösterge, taşerona kadro...

2. Torba Yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. TBMM yeni bir yasama dönemine başlarken, vatandaşlar merakla yeni Torba Yasa'nın çıkış tarihini bekliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı emeklilere özel Cumhuriyet'in 100. Yılı için 5 bin liralık ikramiye ve öğrencilere vergisiz telefon düzenlemesi gibi önemli adımların ardından, Meclis gündemi hareketli bir döneme giriş yaptı. İşte, yeni Torba Yasa maddeleri hakkında son dakika açıklamalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2. Torba Yasa müjdesi geldi! O madde için detaylar belli oldu! 7.500 TL emekli maaşına ara zam, esnafa EYT, ek gösterge, taşerona kadro...

YENİ TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Emekli zammı, ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro gibi konular üzerinde araştırılan torba yasa henüz Meclis'e gelmedi. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım tarafından aktarılana göre Meclis'in ilk konusu emekli zammı olacak.

Henüz TBMM Başkanlığı'na sunulmayan torba yasa teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulması bekleniyor.

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2. Torba Yasa müjdesi geldi! O madde için detaylar belli oldu! 7.500 TL emekli maaşına ara zam, esnafa EYT, ek gösterge, taşerona kadro...

EMEKLİLERE 5 BİN LİRA İKRAMİYE MECLİS'TEN GEÇTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere tek defaya mahsus 5 bin lira ikramiye ödeneceğini açıklamıştı.

Çalışan emeklileri kapsamayan ikramiyeye ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

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2. Torba Yasa müjdesi geldi! O madde için detaylar belli oldu! 7.500 TL emekli maaşına ara zam, esnafa EYT, ek gösterge, taşerona kadro...

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK

1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek. Özellikle küçük esnaf, bu düzenlemeyle 1800 gün kazanacak. Burada düzenlemeden yararlanacak küçük esnafın '10 ve altı kişi çalıştıran' olarak tanımlanabileceği belirtiliyor. Eğer düzenleme tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan EYT'li erkek esnaf ile bu tarihten sonra sigortalı olan hem erkek hem kadın esnafta prim gün şartı 9000'den 7200'e inecek.

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2. Torba Yasa müjdesi geldi! O madde için detaylar belli oldu! 7.500 TL emekli maaşına ara zam, esnafa EYT, ek gösterge, taşerona kadro...

Bu durumda EYT'li esnaf 7200 günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilecek. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanların ise sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı (9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arası başlangıçta kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında 65'e varan) tamamlaması gerekecek.