HaberlerGaleri5 BİN TL İKRAMİYE SON DAKİKA: SSK, Bağkur, çiftçi (ÇKS) emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Çalışan emekliye 5000 TL...
5 BİN TL İKRAMİYE SON DAKİKA: SSK, Bağkur, çiftçi (ÇKS) emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Çalışan emekliye 5000 TL...
"Çalışan ve çiftçi emeklisine ikramiye ne zaman yatacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak gerçekleştirilen 5 bin TL ikramiye ödemeleri, başlangıcında sadece çalışmayan emeklilere yönelik olarak planlanmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çalışan ve çiftçi emeklilerin de bu ikramiyeden faydalanacağı duyuruldu. İşte 5 bin TL ikramiye son dakika açıklamaları...