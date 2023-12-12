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Haberler Galeri 5 BİN TL İKRAMİYE SON DAKİKA: SSK, Bağkur, çiftçi (ÇKS) emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Çalışan emekliye 5000 TL...

5 BİN TL İKRAMİYE SON DAKİKA: SSK, Bağkur, çiftçi (ÇKS) emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Çalışan emekliye 5000 TL...

"Çalışan ve çiftçi emeklisine ikramiye ne zaman yatacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak gerçekleştirilen 5 bin TL ikramiye ödemeleri, başlangıcında sadece çalışmayan emeklilere yönelik olarak planlanmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çalışan ve çiftçi emeklilerin de bu ikramiyeden faydalanacağı duyuruldu. İşte 5 bin TL ikramiye son dakika açıklamaları...

Giriş Tarihi: 12.12.2023 12:04
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5 BİN TL İKRAMİYE SON DAKİKA: SSK, Bağkur, çiftçi ÇKS emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Çalışan emekliye 5000 TL...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çalışan emeklilere ve çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan emeklilere mijdeyi duyurdu. Çalışan emeklilere yönelik yapılan düzenleme kapsamında, 5.000 TL tutarındaki emekli ikramiyeleri için ödeme takvimi belirlendi. Peki, 5 bin TL ikramiye ne zaman, hangi ay verilecek? İşte haberin detayları...

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5 BİN TL İKRAMİYE SON DAKİKA: SSK, Bağkur, çiftçi ÇKS emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Çalışan emekliye 5000 TL...

DÜZENLEME TEKLİFİ KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ
Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge komisyonda kabul edilerek teklife yeni bir madde olarak ihdas edildi.

Buna göre, 2023 Ekim ödeme döneminde gelir, aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere yapılan 5 bin lira tutarındaki ödemeden, gelir, aylık almaktayken çalışan veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin belirtilen işyerlerinde çalışan emekliler de yararlanacak.

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5 BİN TL İKRAMİYE SON DAKİKA: SSK, Bağkur, çiftçi ÇKS emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Çalışan emekliye 5000 TL...

BAKAN IŞIKHAN'DAN ÖDEME TAKVİMİ AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeme takvimi ile ilgili açıklama geldi.

Bakan Işıkhan, ödeme takvimi ile ilgili, "Bildiğiniz gibi Meclis'te kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Şu an tarih yok. Emeklilerimize en kısa sürede inşallah ulaştıracağız. Daha önce kapsam dışı kalan yaklaşık 4 milyon 689 bin emeklimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi almış olacak" dedi.

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5 BİN TL İKRAMİYE SON DAKİKA: SSK, Bağkur, çiftçi ÇKS emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Çalışan emekliye 5000 TL...

Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerine iki bakanlık çalışmalarını tamamladı. Kanun teklifi TBMM'de görüşülmeye başlanacak torba yasaya 80. madde olarak eklendi.

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5 BİN TL İKRAMİYE SON DAKİKA: SSK, Bağkur, çiftçi ÇKS emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Çalışan emekliye 5000 TL...

Torba yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabulü sonrasında 5 Aralık'ta Genel Kurul'a gelen torba yasanın önümüzdeki günlerde yasalaşması ve en geç yılbaşına kadar da yatırılması bekleniyor.