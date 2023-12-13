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Haberler Galeri TOKİ 5750/100.000 KONUT PROJESİ KURA TARİHİ! 2+1, 3+1 daireler: 2 milyon TL- 3 milyon TL'den satılacak! TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi...

TOKİ 5750/100.000 KONUT PROJESİ KURA TARİHİ! 2+1, 3+1 daireler: 2 milyon TL- 3 milyon TL'den satılacak! TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi...

TOKİ son dakika açıkladı! Kuralar başlıyor! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul Tuzla'da gerçekleştireceği 100.000 Sosyal Konut Kampanyası kapsamındaki projeleri duyurdu. Konut belirleme kurası, 13-14 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Peki, TOKİ Tuzla kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 13.12.2023 19:22 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 19:31
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TOKİ 5750/100.000 KONUT PROJESİ KURA TARİHİ! 2+1, 3+1 daireler: 2 milyon TL- 3 milyon TL’den satılacak! TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul Tuzla bölgesinde gerçekleştireceği büyük çaplı konut kampanyası ile dikkat çekiyor. Kampanya kapsamında toplamda 3.142 adet konut inşa edilecek.Peki, TOKİ Tuzla konut fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte TOKİ Tuzla kura tarihi ve proje hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ 5750/100.000 KONUT PROJESİ KURA TARİHİ! 2+1, 3+1 daireler: 2 milyon TL- 3 milyon TL’den satılacak! TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi...

İSTANBUL TUZLA 5750/100.000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ

TOKİ'nin resmi internet sitesinde Tuzla'daki proje hakkında şu bilgilere yer verildi;

''100.000 Sosyal Konut Kampanyası, İstanbul Tuzla 5750 Konut Projesi kapsamında İstanbul İli, Maltepe İlçesinde bulunan 6 adet projede toplam 3.142 adet konut için gerçekleştirilecek 2+1 Konut Belirleme Kurası 13 Aralık 2023 Çarşamba, Saat 10:00'da, 3+1 Konut Belirleme Kurası 14 Aralık 2023 Perşembe, Saat 10:00'da İdaremizin YouTube hesabından canlı yayın ile yapılacaktır.

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TOKİ 5750/100.000 KONUT PROJESİ KURA TARİHİ! 2+1, 3+1 daireler: 2 milyon TL- 3 milyon TL’den satılacak! TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi...

Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından Sözleşme İmzalama Programında belirtilen etaplar karşısında yazan T.Halk Bankası A.Ş Şubeleri nezdinde 25 Aralık 2023 – 02 Şubat 2024 tarihleri arasında imzalanacaktır.

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TOKİ 5750/100.000 KONUT PROJESİ KURA TARİHİ! 2+1, 3+1 daireler: 2 milyon TL- 3 milyon TL’den satılacak! TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi...

13-14 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşecek konut belirleme kurasında konutu belirlenemeyen hak sahipleri; İstanbul İli, Tuzla İlçesinde yapılan projeler için ileri bir tarihte gerçekleştirilecek konut belirleme kurasına dahil edilecektir. Düzenlenecek konut belirleme kurası İdaremiz WEB sayfasından yayımlanacaktır.

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TOKİ 5750/100.000 KONUT PROJESİ KURA TARİHİ! 2+1, 3+1 daireler: 2 milyon TL- 3 milyon TL’den satılacak! TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi...

13-14 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Konut Belirleme Kurası ile Maltepe Bölgesinde yer alan Projelerde konutu belirlenen, ancak belirlenen konut hakkından vazgeçerek Tuzla Bölgesinde inşaa edilen projelerden konut sahibi olmak isteyen hak sahipleri; sözleşme dönemi (25 Aralık 2023 – 02 Şubat 2024 tarihleri arasında) içinde ilgili temerküz şubeye Dilekçe vermeleri halinde Tuzla Projesi Kurasına dahil edilecektir.