5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme günleri! SSK, Bağ-Kur ve Memur emeklileri 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre ne zaman yatacak?

Emekliye Cumhuriyet'in 100. yılına özel ve bir defaya mahsus ödenecek 5 bin TL ikramiye için geri sayım başladı. SSK, Bağ-Kur ve Memur emeklilerinin hesaplarına yatırılacak Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi'ni bazı emekli vatandaşların haricinde herkes alacak. İşte 5 bin TL emekli ikramiyesinin hesaplara yatırılacağı tarihe ilişkin detaylar….

Giriş Tarihi: 16.10.2023 18:14 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 18:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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