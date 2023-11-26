26 Kasım 2023, Pazar
Çalışan çalışmayan emekliye müjde az evvel duyuruldu! 5.000+12.000 TL tahsis numarasıyla hesaplarda! SSK, Bağkur, EYT'linin ödeme takvimi...
Çalışan emeklilere ve çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan emeklilere özel olarak düzenlenen 5 bin TL emekli ikramiyesinden daha önce yararlanamayanlara sevindirici bir haber geldi. Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama, bir defaya mahsus ödenen 5.000 TL emekli ikramiyesi hakkında oldu. Aynı zamanda SSK, Bağ-Kur emeklilerine ödenen ek ödemeler ile birlikte bankaların promosyon yarışı da arttı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.11.2023 10:31 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 11:06
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