Çalışan çalışmayan emekliye müjde az evvel duyuruldu! 5.000+12.000 TL tahsis numarasıyla hesaplarda! SSK, Bağkur, EYT'linin ödeme takvimi...

EMEKLİYE 5 BİN TL NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası Bakan Işıkhan emekli ikramiyeleri ile ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları söyledi;

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın geçtiğimiz ay müjdesini verdiği emeklilerimiz için 5 bin lira ödemenin kapsamını genişletiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimiz de 5 bin liralık ödemeden yararlanacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun. Çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek. Yapılacak çalışma sonrasında ikramiye ödemelerinin tarihi netlik kazanacak. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.