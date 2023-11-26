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Haberler Galeri Çalışan çalışmayan emekliye müjde az evvel duyuruldu! 5.000+12.000 TL tahsis numarasıyla hesaplarda! SSK, Bağkur, EYT'linin ödeme takvimi...

Çalışan çalışmayan emekliye müjde az evvel duyuruldu! 5.000+12.000 TL tahsis numarasıyla hesaplarda! SSK, Bağkur, EYT'linin ödeme takvimi...

Çalışan emeklilere ve çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan emeklilere özel olarak düzenlenen 5 bin TL emekli ikramiyesinden daha önce yararlanamayanlara sevindirici bir haber geldi. Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama, bir defaya mahsus ödenen 5.000 TL emekli ikramiyesi hakkında oldu. Aynı zamanda SSK, Bağ-Kur emeklilerine ödenen ek ödemeler ile birlikte bankaların promosyon yarışı da arttı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.11.2023 10:31 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 11:06
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Çalışan çalışmayan emekliye müjde az evvel duyuruldu! 5.000+12.000 TL tahsis numarasıyla hesaplarda!

Çalışan emeklilere ve çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan emeklilere yönelik düzenlenen 5 bin TL emekli ikramiyesinden daha önce faydalanamayanlara sevindirici bir haber geldi. Başkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bir defaya mahsus ödenen 5,000 TL emekli ikramiyesine ilişkin müjde verildi. Ayrıca, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan ek ödemelerle birlikte bankalar arasındaki promosyon yarışının arttığı belirtildi. Peki çalışan emekliye 5.000 TL ödeme ne zaman? Emekliye en yüksek promosyon ödemesi veren banka hangisi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çalışan çalışmayan emekliye müjde az evvel duyuruldu! 5.000+12.000 TL tahsis numarasıyla hesaplarda!

5 BİN TL MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla 5 bin lira ilave ödeme kararı almıştık. Meclis onayından geçti ve çalışmayan emeklimizin hesabına ödemeler yatırıldı. Emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Kabine toplantımızda bakanlarımıza talimatı verdim. Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibariyle tamamladılar. Gerekli kanun teklifini önümüzdeki hafta Meclis'e sunacağız. Düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve esnaf emeklerinin de olduğu 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkânından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına ödeme gerçekleştirmiş olacağız."

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Çalışan çalışmayan emekliye müjde az evvel duyuruldu! 5.000+12.000 TL tahsis numarasıyla hesaplarda!

EMEKLİYE 5 BİN TL NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası Bakan Işıkhan emekli ikramiyeleri ile ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları söyledi;

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın geçtiğimiz ay müjdesini verdiği emeklilerimiz için 5 bin lira ödemenin kapsamını genişletiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimiz de 5 bin liralık ödemeden yararlanacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun. Çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek. Yapılacak çalışma sonrasında ikramiye ödemelerinin tarihi netlik kazanacak. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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Çalışan çalışmayan emekliye müjde az evvel duyuruldu! 5.000+12.000 TL tahsis numarasıyla hesaplarda!

KİMLER YARARLANAMAMIŞTI?

5000 TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, 5 bin TL ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamadı.

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Çalışan çalışmayan emekliye müjde az evvel duyuruldu! 5.000+12.000 TL tahsis numarasıyla hesaplarda!

BANKA BANKA EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ

AKBANK

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-30 Kasım 2023 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklililerimiz 10.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir.

Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Axess veya Wings kredi kartına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 400 TL, toplamda 2.000 TL chip-para ile 12.000 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir.

Tablo şu şekilde;

3.500 TL altı 6.000 TL

3.500 - 7.499 TL 7.000 TL

7.500 - 9.999 TL 9.000 TL

10.000 TL ve üzeri 10.000 TL