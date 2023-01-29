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Haberler Galeri 5-10 bin TL üzeri maaş alanlar dikkat! Start verildi, yarış kızıştı! 15.000 TL'ye kadar çıkabilir! SSK, Bağ-Kur ve EYT'li...

5-10 bin TL üzeri maaş alanlar dikkat! Start verildi, yarış kızıştı! 15.000 TL'ye kadar çıkabilir! SSK, Bağ-Kur ve EYT'li...

Emekli ve memur maaşlarına refah payı artışı ile yüzde 30 zam uygulandı. Böylece en düşük emekli maaşı 5.500 TL'ye çıkarıldı. Diğer yandan uzun süredir çalışması süren EYT düzenlemesi de Meclis'e sunuldu. Emekliler için kazançlı başlayan 2023 yılında bir müjde de bankalardan geldi. Bankalar emekli promosyon ödemelerinde güncelemeye gitti. Diğer yandan EYT kapsamında yer alan vatandaşlar da promosyon imkanından ilk kez faydalanacak. İşte, emekli promosyonları için son rakamlar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.01.2023 11:00
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5-10 bin TL üzeri maaş alanlar dikkat! Start verildi, yarış kızıştı! 15.000 TL’ye kadar çıkabilir! SSK, Bağ-Kur ve EYT’li...

Emekli promosyon ödemeleri için detaylar yeniden gündeme geldi. EYT düzenlemesinin Meclis'ten geçmesi ve emekli maaşlarında yaşanan artış sonrasında gözler bankaların atacağı adımlara çevrilmişti. Yeni müşteri kazanmak isteyen bankalar ödeme miktarlarında güncelemelere gidiyor. Hal böyle oluna,"En yüksek promosyon veren bankalar hangileri? Banka promosyon miktarları güncellendi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte güncel promosyon miktarları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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5-10 bin TL üzeri maaş alanlar dikkat! Start verildi, yarış kızıştı! 15.000 TL’ye kadar çıkabilir! SSK, Bağ-Kur ve EYT’li...

EYT'LİLER EMEKLİ MAAŞI İÇİN BANKA SEÇİMİ YAPACAK

EYT düzenlemesi ilk emeklilik hakkı elde eden vatandaşlar ilk ödemelerini alacakları banka ve şubesini e-Devlet'ten veya emeklilik işlemleri sırasında SGK'da seçebilecek. Böylece EYT'linin emekli maaşı tercih ettiği bankaya yatırılacak.

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5-10 bin TL üzeri maaş alanlar dikkat! Start verildi, yarış kızıştı! 15.000 TL’ye kadar çıkabilir! SSK, Bağ-Kur ve EYT’li...

3 YIL TAAHÜT VERİP EMEKLİ PROMOSYONU ALINABİLİYOR

Kamu ve özel bankalar emeklilere 3 yıl taahhüt ile kendi şubelerinden maaş almaları durumunda emekli promosyon ödemesi yapıyor.

2,25 milyon vatandaşın emeklilik hakkı elde edecek olması özel bankaların iştahını kabarttı. Bankalar AK Parti'den gelen 'Mart ayında ilk maaşlar hesaplanır' açıklaması sonrası müşteri kazanma adına kampanya çalışmalarına başladı. Bu kampanyaların başında emekli promosyonları gerliyor.

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5-10 bin TL üzeri maaş alanlar dikkat! Start verildi, yarış kızıştı! 15.000 TL’ye kadar çıkabilir! SSK, Bağ-Kur ve EYT’li...

EMEKLİ PROMOSYONU İÇİN TABAN SINIR BELİRLENDİ!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Mart 2023'te belirlemesi gereken asgari emekli promosyon tutarlarını 1 Kasım itibarıyla erkenden yeniledi.

Buna göre maaşı 3.500 liraya kadar olanlar için 3.000 TL,

3.500-7.500 lira arası olanlar için 3.500 TL,

7.500-10.000 lira arası olanlar için 4.500 TL ve

10.000 liradan fazla maaş alanlar için ise 5.000 TL'ye çıkartıldı.

Yani Türkiye'de hiçbir banka bu miktarlardan daha az promosyon ödeyemeyecek. Ancak bu rakamların üzerinde emekli promosyon ödemesi serbest olmaya devam edecek.

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5-10 bin TL üzeri maaş alanlar dikkat! Start verildi, yarış kızıştı! 15.000 TL’ye kadar çıkabilir! SSK, Bağ-Kur ve EYT’li...

EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI OCAK ZAMMI VE EYT İLE ARTABİLİR

Emekli promosyon tutarları mevcut durumda 7 bin-8 bin TL bandında bulunuyor. SSK ve Bağ-Kur emekli Temmuz zammı yüzde 42,35 oranında gerçekleşti. Bu rakam sonrası Ağustos'ta bankalar arası rekabet hızlandı ve emekli promosyon tutarları 10 katına varana kadar arttı.