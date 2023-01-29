5-10 bin TL üzeri maaş alanlar dikkat! Start verildi, yarış kızıştı! 15.000 TL'ye kadar çıkabilir! SSK, Bağ-Kur ve EYT'li...

Emekli ve memur maaşlarına refah payı artışı ile yüzde 30 zam uygulandı. Böylece en düşük emekli maaşı 5.500 TL'ye çıkarıldı. Diğer yandan uzun süredir çalışması süren EYT düzenlemesi de Meclis'e sunuldu. Emekliler için kazançlı başlayan 2023 yılında bir müjde de bankalardan geldi. Bankalar emekli promosyon ödemelerinde güncelemeye gitti. Diğer yandan EYT kapsamında yer alan vatandaşlar da promosyon imkanından ilk kez faydalanacak. İşte, emekli promosyonları için son rakamlar!