TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Susurluk, Dursunbey, Sındırgı, Marmara ilçesi Çınarlı Mahallesi...31 Ocak BALIKESİR TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ!

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut hamlesi TOKİ projesinde, kura çekimi 7 Etap kuraları ile devam ediyor. TOKİ Balıkesir kura çekilişi ise 3 günde tamamlanacak. Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Havran, İvrindi, Bigadiç, Sındırgı, Susurluk, Dursunbey, Marmara, Balya ve Savaştepe ilçelerinde inşa edilecek 3 bin 975 konut hak sahiplerini bulacak. 29 Ocak başlayan kura çekilişi, 31 Ocak tarhine kadar devam edecek. 2+1 3+1 isim listesi engelli, emekli, genç kategorilerinde çekilen kuralarda Altıeylül sonuçları belli oldu. İşte, TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı!