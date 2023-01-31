31 Ocak 2023, Salı
TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Susurluk, Dursunbey, Sındırgı, Marmara ilçesi Çınarlı Mahallesi...31 Ocak BALIKESİR TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ!
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı devam ediyor. 7. Etap ile birlikte TOKİ Balıkesir kura çekimi tarihleri belli oldu. Noter huzurunda gerçekleşecek olan TOKİ Balıkesir kura çekimi 3 günde tamamlanacak. TOKİ kura sonuçları isim listesi canlı yayın ardından e- Devlet üzerinden erişime açılacak. 29 Ocak Pazar günü başlayan 3 bin 975 konutun belli olacağı çekiliş 31 Ocak Salı gününe kadar sürecek. İşte, Balıkesir TOKİ kura sonuçları isim listesi...
Giriş Tarihi: 31.01.2023 11:14 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 11:19
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