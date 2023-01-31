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Haberler Galeri TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Susurluk, Dursunbey, Sındırgı, Marmara ilçesi Çınarlı Mahallesi...31 Ocak BALIKESİR TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ!

TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Susurluk, Dursunbey, Sındırgı, Marmara ilçesi Çınarlı Mahallesi...31 Ocak BALIKESİR TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı devam ediyor. 7. Etap ile birlikte TOKİ Balıkesir kura çekimi tarihleri belli oldu. Noter huzurunda gerçekleşecek olan TOKİ Balıkesir kura çekimi 3 günde tamamlanacak. TOKİ kura sonuçları isim listesi canlı yayın ardından e- Devlet üzerinden erişime açılacak. 29 Ocak Pazar günü başlayan 3 bin 975 konutun belli olacağı çekiliş 31 Ocak Salı gününe kadar sürecek. İşte, Balıkesir TOKİ kura sonuçları isim listesi...

Giriş Tarihi: 31.01.2023 11:14 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 11:19
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TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Susurluk, Dursunbey, Sındırgı, Marmara ilçesi Çınarlı Mahallesi...31 Ocak BALIKESİR TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ!

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut hamlesi TOKİ projesinde, kura çekimi 7 Etap kuraları ile devam ediyor. TOKİ Balıkesir kura çekilişi ise 3 günde tamamlanacak. Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Havran, İvrindi, Bigadiç, Sındırgı, Susurluk, Dursunbey, Marmara, Balya ve Savaştepe ilçelerinde inşa edilecek 3 bin 975 konut hak sahiplerini bulacak. 29 Ocak başlayan kura çekilişi, 31 Ocak tarhine kadar devam edecek. 2+1 3+1 isim listesi engelli, emekli, genç kategorilerinde çekilen kuralarda Altıeylül sonuçları belli oldu. İşte, TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Susurluk, Dursunbey, Sındırgı, Marmara ilçesi Çınarlı Mahallesi...31 Ocak BALIKESİR TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ!

TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; Balıkesir TOKİ kura çekimi 29-31 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

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TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Susurluk, Dursunbey, Sındırgı, Marmara ilçesi Çınarlı Mahallesi...31 Ocak BALIKESİR TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ!

TOKİ BALIKESİR KURA TARİHLERİ

29 Ocak 2023: Altıeylül

30 Ocak 2023: Ayvalık, Bandırma, Havran, İvrindi, Bigadiç

31 Ocak 2023: Sındırgı, Susurluk, Dursunbey, Marmara

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TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Susurluk, Dursunbey, Sındırgı, Marmara ilçesi Çınarlı Mahallesi...31 Ocak BALIKESİR TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ!

TOKİ BALIKESİR EVLERİ NELERDE?

Altıeylül İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi 1450

Ayvalık İlçesi Kazımkarabekir Mahallesi 300

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TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Susurluk, Dursunbey, Sındırgı, Marmara ilçesi Çınarlı Mahallesi...31 Ocak BALIKESİR TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ!

Bandırma İlçesi Kayacık Mahallesi 388

Havran İlçesi Büyükdere Mahallesi 100