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4A,4B,4C emeklileri kapsıyor! SGK hizmet dökümünüzde 'S,Ş,K' harfleri varsa durum vahim! Hemen e-Devlet'e bakın
Milyonlarca çalışan ya da emekli için sigorta dökümü, büyük önem teşkil ediyor.Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşmasının ardından, EYT başvuruları başlamış durumda. SGK hizmet dökümünde bulunan bazı harfler ise EYT ile emeklilik hakkında sahip olanları da ilgilendiriyor. Uzmanlar sigorta dökümünde yer alan S, Ş ve K harfleri için uyarıyor. Peki, K, Ş ve S harfleri nedir? İşte, SGK hizmet dökümü sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 06.03.2023 23:41Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 23:41