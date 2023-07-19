19 Temmuz 2023, Çarşamba
4A, 4B, 4C'liye çifte kazanç kapısı açıldı! Emekliye zam sonrası maaşa ek 8.500 TL! Son 2 hafta tek yapmanız gereken...
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25 zam Meclis'te kabul edildi. Milyonlarca emeklinin alınan zam kararı ile birlikte cepleri dolarken çifte kazanç için de detaylar netleşti. Tek bir şartı bulunan ödemeler kapsamında vatandaşlar maaşlarına ek 8.500 TL'ye varan ödeme imkanı buluyor.
Giriş Tarihi: 19.07.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 09:15
- 1
- 27
- 2
- 27
- 3
- 27
- 4
- 27
- 5
- 27