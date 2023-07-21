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Haberler Galeri Zamlı maaşlar hesaplandı! 1-2-3-4 çocuklu ailelere müjde! e-Devlet'ten başvurana PTT'den 3 bin lira verilecek!

Zamlı maaşlar hesaplandı! 1-2-3-4 çocuklu ailelere müjde! e-Devlet'ten başvurana PTT'den 3 bin lira verilecek!

Çocuklu ailelere para yardımı! e-Devlet'ten başvuran PTT'den nakit çekecek. Binlerce kişi tarafından merak edilen konulardan biri olan 2023 Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımları hakkında sevindirici haber Bakan Göktaş'tan geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, SED yardımı ödemelerine zam yapıldığını açıkladı. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının temel gereksinimleri ve eğitim giderlerinin karşılanması için her ay sağlanan ödemelerin ne kadar olduğu merak konusu oldu. Peki, SED yardımı ne kadar, kaç TL oldu?, SED yardımı ne zaman yatacak 2023? İşte, Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi e-Devlet başvuru ekranı!

Giriş Tarihi: 21.07.2023 15:44 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 15:46
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Zamlı maaşlar hesaplandı! 1-2-3-4 çocuklu ailelere müjde! e-Devlet’ten başvurana PTT’den 3 bin lira verilecek!

1-2-3-4 çocuğu olanlar hemen başvursun! e-Devlet'ten başvuran PTT'den nakit çekecek! Ödemeler emekli ve memur zammı sonrası yükseltildi. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri, Bakanlık tarafından düzenli olarak gerçekleştiriliyor. İhtiyaç sahibi ailelere verilen para yardımı hakında detaylar merak ediliyor. Peki, SED yardımı ne kadar, kaç TL oldu 2023?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Zamlı maaşlar hesaplandı! 1-2-3-4 çocuklu ailelere müjde! e-Devlet’ten başvurana PTT’den 3 bin lira verilecek!

Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerinden faydalanan binlerce kişi SED ödemelerinin ne kadar olduğunu araştırıyor. Bakan Göktaş'ın açıklaması sonrasında, SED yardımı ödemelerinin, memur maaşı zamları kadar zamlanacağı açıklandı.

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Zamlı maaşlar hesaplandı! 1-2-3-4 çocuklu ailelere müjde! e-Devlet’ten başvurana PTT’den 3 bin lira verilecek!

SED YARDIMI NE KADAR OLDU?

SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 3.038 TL olarak ödeniyor. Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması ise 3.644 TL'den 4.853 TL arasında yer alıyordu.

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Zamlı maaşlar hesaplandı! 1-2-3-4 çocuklu ailelere müjde! e-Devlet’ten başvurana PTT’den 3 bin lira verilecek!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılamaları için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarının memur maaşlarına yapılan yüzde 17,55 zam oranında artırıldığını bildirdi.

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Zamlı maaşlar hesaplandı! 1-2-3-4 çocuklu ailelere müjde! e-Devlet’ten başvurana PTT’den 3 bin lira verilecek!

Buna göre; 3 bin 38 lira ödeme alan bir aile yeni zam oranıyla birlikte 3 bin 571 lira ödeme alacak.