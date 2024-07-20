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4A 4B 4C'liye 10.349 TL'lik maaş farkı hesaplandı! Emekliye 1, 2, 3 aylık para yatacak! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...

Zamlı maaşlarını almaya başlayan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 3.7 milyonu taban aylık farkı için gün sayarken, bir fark ödemesi de 2 milyon memur emeklisine yapılacak. Memur emeklilerine, yüzde 19.31 oranında zamla oluşan fark ödenecek. Kimileri 1, kimileri ise 3 aylık fark alacak. Bu gelişmeyle ilgili detaylar ise merakla bekleniyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 20.07.2024 09:51
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4A 4B 4C’liye 10.349 TL’lik maaş farkı hesaplandı! Emekliye 1, 2, 3 aylık para yatacak! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...

Yaklaşık 16 milyon emeklinin geliri, Temmuz zammıyla artıyor. Temmuz ayı itibarıyla emekli maaşlarına yapılacak zam oranları belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 24.73, memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 19.31 oranında zam yapılacak. Bu artışlar, emeklilerin gelirlerinde önemli bir değişiklik yaratacak. Peki emeklinin maaş farkı ne zaman yatacak? İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberi...

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4A 4B 4C’liye 10.349 TL’lik maaş farkı hesaplandı! Emekliye 1, 2, 3 aylık para yatacak! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...

Emekli Maaşlarına Zam Hareketliliği

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban aylık ödemesini 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükselten teklif Meclis'e sunulurken, memur emeklilerinin Temmuz zam farkı için de gözler ödeme takvimine çevrildi.

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4A 4B 4C’liye 10.349 TL’lik maaş farkı hesaplandı! Emekliye 1, 2, 3 aylık para yatacak! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...

Taban Aylık İçin Yeni Teklif

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban aylığına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Mevcut durumda 10 bin lira olan taban aylık ödemesini 12 bin 500 liraya çıkarmayı hedefleyen teklif, Meclis'e sunuldu. Teklifin yasalaşması halinde 3.7 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisine fark ödemesi yapılacak.

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4A 4B 4C’liye 10.349 TL’lik maaş farkı hesaplandı! Emekliye 1, 2, 3 aylık para yatacak! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...

Memur Emeklileri Zam Farkını Bekliyor

Temmuz ayı ile birlikte maaşlarını alan memur emeklileri, yüzde 19.31'lik zam farkını bekliyor. Maaşını aylık alanlar Temmuz'un ilk haftasında ödemelerini zamsız olarak alırken, zam farkının önümüzdeki günlerde ödeneceği belirtildi.

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4A 4B 4C’liye 10.349 TL’lik maaş farkı hesaplandı! Emekliye 1, 2, 3 aylık para yatacak! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...

Ödeme takvimi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak.