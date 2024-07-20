4A 4B 4C'liye 10.349 TL'lik maaş farkı hesaplandı! Emekliye 1, 2, 3 aylık para yatacak! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...

Zamlı maaşlarını almaya başlayan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 3.7 milyonu taban aylık farkı için gün sayarken, bir fark ödemesi de 2 milyon memur emeklisine yapılacak. Memur emeklilerine, yüzde 19.31 oranında zamla oluşan fark ödenecek. Kimileri 1, kimileri ise 3 aylık fark alacak. Bu gelişmeyle ilgili detaylar ise merakla bekleniyor.