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Haberler Galeri 4A, 4B, 4C'lilere yüzde 25 + %5 EK ZAM! SSK- Bağkur emekli maaşları hesaplara yansıdı! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...

4A, 4B, 4C'lilere yüzde 25 + %5 EK ZAM! SSK- Bağkur emekli maaşları hesaplara yansıdı! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...

Emekli memur zammı maaş tablosu 2023! SSK ve Bağ-kur, Tarım ve EYT emeklilerine enflasyon ve refah payı ile birlikte 6 aylık zammı da içeren yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. En düşük memur maaşı 22 bin liraya yükselirken, emeklilere de yüzde 25 zam yapıldı. Bu zam, 2023 Temmuz ve 2024 Ocak ayları arasında uygulanacak. Memur maaşlarının belirlenmesinin ardından zamlı ve yeni emekli maaş tutarı milyonlar tarafından sorgulanıyor. İşte, kuruşu kuruşuna yeni memur, SKK, Bağ-Kur maaş tablosu...

Giriş Tarihi: 16.07.2023 09:48
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4A, 4B, 4C’lilere yüzde 25 + %5 EK ZAM! SSK- Bağkur emekli maaşları hesaplara yansıdı! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kararla, SSK, Bağkur, Tarım ve EYT emeklilerine %25 zam yapılması kararlaştırıldı. Emeklilerin maaşlarına enflasyon ve refah payıyla birlikte 6 aylık %25 zam yapılacak. Aynı düzenlemeyle en düşük memur maaşı da 22 bin 17 liraya yükseltildi. Bu zam sayesinde, 20 milyon memur ve emeklinin gelirleri artırılmış oldu. Ayrıca memurların 1-15 Temmuz dönemine ilişkin 15 günlük maaş farkları da yatırıldı. İşte, yeni emekli memur maaş tablosu 2023!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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4A, 4B, 4C’lilere yüzde 25 + %5 EK ZAM! SSK- Bağkur emekli maaşları hesaplara yansıdı! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifiyle, en düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya yükseltildi. Ayrıca, emekli aylıklarına da yüzde 25 zam yapılması kararlaştırıldı. Kanun teklifi aynı zamanda bazı vergi artışlarını da içeriyor. Bu düzenlemelerle birlikte, memurların maaşları yükselirken, emekliler de maaşlarında artışlar görecek. Kanun teklifinin kabul edilmesiyle önemli düzenlemeler hayata geçirilmiş oldu.

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4A, 4B, 4C’lilere yüzde 25 + %5 EK ZAM! SSK- Bağkur emekli maaşları hesaplara yansıdı! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...

TBMM Genel Kurulu, "6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"ni kabul etti. Bu teklif, en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya yükseltilmesini, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasını ve bazı vergi artışlarını içeriyor.

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4A, 4B, 4C’lilere yüzde 25 + %5 EK ZAM! SSK- Bağkur emekli maaşları hesaplara yansıdı! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...

15 GÜNLÜK MEMUR MAAŞ FARKI YATTI MI?

İlk ödeme bugün itibariyle 15'inde maaş alan memurlara yapıldı. Memur maaşları dün sabah itibariyle yüzde 17.55 zamlı olarak ödendi. Ayrıca 1-15 Temmuz arasında oluşan 15 günlük maaş farkı da yatırıldı.

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4A, 4B, 4C’lilere yüzde 25 + %5 EK ZAM! SSK- Bağkur emekli maaşları hesaplara yansıdı! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...

Kamu personeline 8 bin 77 liralık ilave ödeme ise yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ek bordro olarak yansıyacak. İkinci ödeme SSK, Bağ-Kur emeklilerine, üçüncü ödeme de memur emeklisine yapılacak.