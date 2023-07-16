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Ankara'da "taşkın" zirvesi! Park ve bahçelerde yer altı depoları kurulacak

Küresel iklim değişikliğinin bir sonucu olarak yaşanan aşırı yağışlar sebebiyle oluşan taşkınlardan vatandaşı korumak isteyen Tarım ve Orman Bakanlığı, bir dizi tedbiri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Tarım Bakanlığı, İSKİ, ASKİ, AFAD ve DSİ yetkililerini toplarken, imara açılmaması gereken alanlar "kesin çizgilerle" belirlendi. Öte yandan park ve bahçelerde yer altı depoları kurulacak, aşırı yağışlarda su bu depolarda tutulacak.

Giriş Tarihi: 16.07.2023 07:46 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023 07:53
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Ankara’da taşkın zirvesi! Park ve bahçelerde yer altı depoları kurulacak

Küresel iklim değişikliği nedeniyle oluşan aşırı yağışlar Türkiye'nin pek çok ilinde taşkınlara neden olurken, sorunun kökten çözümü için hükümet harekete geçti.

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Ankara’da taşkın zirvesi! Park ve bahçelerde yer altı depoları kurulacak

"Taşkında Kamulaştırma Sorununa Yönelik Hukuki ve Finansman Değerlendirme Komisyonu" 2. Toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi.

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Ankara’da taşkın zirvesi! Park ve bahçelerde yer altı depoları kurulacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever başkanlığında gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Sever, taşkın zararlarını azaltmak için belirlenen tedbirlerin uygulanmasında yaşanan en önemli sorunun kamulaştırma konusu olduğuna dikkat çekerek, bütüncül bir yaklaşım ile teşkil edilen komisyonun, kurumların birlikte çalışmasına olanak sağladığını ve bu sayede taşkında kamulaştırmaya yönelik hukuki ve finansman sorununa kalıcı çözümler getirebileceğini ifade etti.

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Ankara’da taşkın zirvesi! Park ve bahçelerde yer altı depoları kurulacak

İMARA AÇILMAMASI GEREKEN ALANLAR BELİRLENECEK

Toplantıda, imara açılmaması gereken alanların kesin çizgiler ile belirlenerek DSİ Genel Müdürlüğü imar görüşlerinin öneminin artırılması, hazine satışlarından elde edilen gelirlerin bir kısmının taşkın özelinde kamulaştırma harcamalarına aktarılması, arazi transferi veya trampa uygulamaları gibi yöntemler ile kamulaştırma için kaynak oluşturulması, taşkın özelinde kamulaştırma bütçesi ile ilgili fon oluşturulması konuları gündeme geldi.

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Ankara’da taşkın zirvesi! Park ve bahçelerde yer altı depoları kurulacak

Ayrıca, park bahçe gibi alanlarda yer altı depolaması yapılarak yoğun yağışlarda taşkın suyunun bu haznelerde depolanarak taşkının ötelenmesi konusunda fikir alışverişleri de yapıldı.