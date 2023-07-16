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Ankara'da "taşkın" zirvesi! Park ve bahçelerde yer altı depoları kurulacak
Küresel iklim değişikliğinin bir sonucu olarak yaşanan aşırı yağışlar sebebiyle oluşan taşkınlardan vatandaşı korumak isteyen Tarım ve Orman Bakanlığı, bir dizi tedbiri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Tarım Bakanlığı, İSKİ, ASKİ, AFAD ve DSİ yetkililerini toplarken, imara açılmaması gereken alanlar "kesin çizgilerle" belirlendi. Öte yandan park ve bahçelerde yer altı depoları kurulacak, aşırı yağışlarda su bu depolarda tutulacak.
Giriş Tarihi: 16.07.2023 07:46Güncelleme Tarihi: 16.07.2023 07:53