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Haberler Galeri 4A, 4B, 4C'liler için kritik tarih! O tarihten önce sigortalı olanlar dikkat! SGK bünyesinde 52, 53,54 yaşındaçalışanlar...

4A, 4B, 4C'liler için kritik tarih! O tarihten önce sigortalı olanlar dikkat! SGK bünyesinde 52, 53,54 yaşındaçalışanlar...

Çalışma hayatını sürdürenlerin en büyük hayali emeklilik oluyor. Uzun süredir sigortalı bir işte çalışanlar emeklilik fırsatlarını yakından sorguluyor. Ortaya çıkan o detaylar ile çoğu vatandaşın emeklilik yaşı öne çekiliyor. Diğer yandan emeklilik için yapılan yeni düzenlemeler ise yakından takip edilmeye devam ediyor. Emeklilikte sigorta başlangıç tarihi, yaş ve prim gibi detaylar hesaplamalarda büyük önem arz ediyor. Konu hakkında emeklilik için detayları haberimizde derledik. Peki, erken emeklilik için dikkat edilmesi gerekenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.07.2022 21:45
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4A, 4B, 4C’liler için kritik tarih! O tarihten önce sigortalı olanlar dikkat! SGK bünyesinde 52, 53,54 yaşındaçalışanlar...

Emeklilik için gündeme gelen düzenlemeler yakından takip ediliyor. Emekllilik için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Aranan şartlar arasında sigorta başlangıç tarihi, yaş ve prim gibi detaylar hesaplamaların yapılmasında öneme alınıyor. Ortaya çıkan bazı detaylar ise çoğu vatandaş için erken yaşta emeklilik imkanına yardım ediyor. Bu durumlarda bazı tarihler ise büyük önem taşıyor. Erken emeklilik için aranan şartları haberimizde derledik. İşte, erken emeklilik aranan şartlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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4A, 4B, 4C’liler için kritik tarih! O tarihten önce sigortalı olanlar dikkat! SGK bünyesinde 52, 53,54 yaşındaçalışanlar...

1999 YILI ÖNCESİ SİGORTALI OLANLAR...

SGK içeriğinde yer alan sigorta kolları bağlamında sigorta başlangıç tarihi, yaş ve prim gibi nedenlere bakılarak çalışanların emeklilik hesaplamaları yapılmaktadır.

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4A, 4B, 4C’liler için kritik tarih! O tarihten önce sigortalı olanlar dikkat! SGK bünyesinde 52, 53,54 yaşındaçalışanlar...

Öte yandan sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999 tarihinden evvel olan vatandaşlar 15 senelik hizmet zamanını ve 3600 prim gününü tamamlamaları durumunda emekli olmaya hak kazanabilecekler.

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4A, 4B, 4C’liler için kritik tarih! O tarihten önce sigortalı olanlar dikkat! SGK bünyesinde 52, 53,54 yaşındaçalışanlar...

Türkiye'de yapılan sahip olunan yasal sisteme göre emekli olmak amacıyla alakalı prim gün adedinin ve yaşın doldurulması gerekiyor.

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4A, 4B, 4C’liler için kritik tarih! O tarihten önce sigortalı olanlar dikkat! SGK bünyesinde 52, 53,54 yaşındaçalışanlar...

Ancak söz hususu tarih evvel başlangıcı olanlar başka çalışanlara göre çok daha çok üstünlük elde edebilecekler.