4A, 4B, 4C'liler için kritik tarih! O tarihten önce sigortalı olanlar dikkat! SGK bünyesinde 52, 53,54 yaşındaçalışanlar...

Çalışma hayatını sürdürenlerin en büyük hayali emeklilik oluyor. Uzun süredir sigortalı bir işte çalışanlar emeklilik fırsatlarını yakından sorguluyor. Ortaya çıkan o detaylar ile çoğu vatandaşın emeklilik yaşı öne çekiliyor. Diğer yandan emeklilik için yapılan yeni düzenlemeler ise yakından takip edilmeye devam ediyor. Emeklilikte sigorta başlangıç tarihi, yaş ve prim gibi detaylar hesaplamalarda büyük önem arz ediyor. Konu hakkında emeklilik için detayları haberimizde derledik. Peki, erken emeklilik için dikkat edilmesi gerekenler...