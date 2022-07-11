Emeklilere tavan ücret 5.500 TL | Bankalar peş peşe açıkladı! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 2022 emekli promosyonu...

Emeklilere yönelik bankalar yeni kampanyalarını peş peşe açıkladı. Üç yıl emekli maaşı alma taahhütü veren emeklilere yönelik promosyon ödemesi yapılıyor. 2022 Temmuz zammının ardından bankalar da promosyon tutarlarını güncelledi. Bu kapsamda en yüksek promosyon tutarı ise 5.500 TL olarak açıklandı. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 2022 emekli banka promosyu ne kadar, kaç TL? İşte 2022 Temmuz ayı güncel banka banka promosyon tutarları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 11.07.2022 11:25 Güncelleme Tarihi: 11.07.2022 11:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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