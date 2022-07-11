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Haberler Galeri Emeklilere tavan ücret 5.500 TL | Bankalar peş peşe açıkladı! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 2022 emekli promosyonu...

Emeklilere tavan ücret 5.500 TL | Bankalar peş peşe açıkladı! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 2022 emekli promosyonu...

Emeklilere yönelik bankalar yeni kampanyalarını peş peşe açıkladı. Üç yıl emekli maaşı alma taahhütü veren emeklilere yönelik promosyon ödemesi yapılıyor. 2022 Temmuz zammının ardından bankalar da promosyon tutarlarını güncelledi. Bu kapsamda en yüksek promosyon tutarı ise 5.500 TL olarak açıklandı. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 2022 emekli banka promosyu ne kadar, kaç TL? İşte 2022 Temmuz ayı güncel banka banka promosyon tutarları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.07.2022 11:25 Güncelleme Tarihi: 11.07.2022 11:47
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Emeklilere tavan ücret 5.500 TL | Bankalar peş peşe açıkladı! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 2022 emekli promosyonu...

Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 2022 Temmuz ayı ile birlikte promosyon tutarları güncellendi. Bankalar, emeklilerin maaşlarını 3 yıl anlaştığı bankadan alma sözüne karşılık promosyon ödemesi veriyor. Bu kapsamda üç yıllık taahhüt süresini dolduran emekliler, hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini araştırmaya başladı. Güncel promosyon tutarlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 2022 emekli banka promosyu ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilere tavan ücret 5.500 TL | Bankalar peş peşe açıkladı! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 2022 emekli promosyonu...

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

İşte 2022 Temmuz ayı banka banka promoson miktarları:

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Emeklilere tavan ücret 5.500 TL | Bankalar peş peşe açıkladı! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 2022 emekli promosyonu...

ZİRAAT BANKASI

Ziraat bankası, 1.500 TL'den emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında ödeme sağlıyor.

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Emeklilere tavan ücret 5.500 TL | Bankalar peş peşe açıkladı! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 2022 emekli promosyonu...

HALKBANK

Halkbank, 1.500 TL'den az emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL'den fazla maaş alanlara ise 750 TL ödeme yapıyor.

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Emeklilere tavan ücret 5.500 TL | Bankalar peş peşe açıkladı! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 2022 emekli promosyonu...

VAKIFBANK

Maaşı 1.500L'ye kadar olanlara 3 sene amacıyla toplam 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında olanlara 625 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara 750 TL ödeme sağlanıyor.