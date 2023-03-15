15 Mart 2023, Çarşamba
SGK'ya dilekçesini teslim edene ödenecek! 12 ay boyunca... 5 yıl şartıyla 1.430 ila 13 bin TL arası MAAŞ! Kimler başvurabilir?
Kimler ölüm aylığı alabilir sorusu sıklıkla gündeme gelmektedir. Dar gelirli vatandaşlara yönelik devlet tarafından dönemsel olarak destek ödemleri gerçekleşmektedir. Bunlardan biri olan ölüm aylığına ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki kimler ölüm aylığı alabilir? 2023 ölüm aylığı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 15.03.2023 15:15 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 15:16
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