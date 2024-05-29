29 Mayıs 2024, Çarşamba
SGK (SSK) 1999 öncesi 2000 2008 arası ve sonrası için yeni emeklilik sistemine büyük ayar! Emeklilik yaşınız değişiyor hemen bakın!
Türkiye'de emeklilik koşulları önemli ölçüde değişiyor. Yapılan yeni düzenlemeler, Bağ-Kur ve SSK arasındaki prim günü farklılıklarını ortadan kaldırarak, emeklilik sürecini daha erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor. Bu düzenlemeler kapsamında, şu anda 9 bin gün olan zorunlu prim ödeme süresi 7.200 güne düşürülecek. Özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşlar bu değişiklikten en çok etkilenecek ve daha kısa sürede emeklilik hakkına sahip olacaklar. İşte yeni düzenlemelerin detayları ve emeklilik koşullarındaki değişikliklerin getirdiği yenilikler...
Giriş Tarihi: 29.05.2024 16:38
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