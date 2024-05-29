SGK (SSK) 1999 öncesi 2000 2008 arası ve sonrası için yeni emeklilik sistemine büyük ayar! Emeklilik yaşınız değişiyor hemen bakın!

Türkiye'de emeklilik koşulları önemli ölçüde değişiyor. Yapılan yeni düzenlemeler, Bağ-Kur ve SSK arasındaki prim günü farklılıklarını ortadan kaldırarak, emeklilik sürecini daha erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor. Bu düzenlemeler kapsamında, şu anda 9 bin gün olan zorunlu prim ödeme süresi 7.200 güne düşürülecek. Özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşlar bu değişiklikten en çok etkilenecek ve daha kısa sürede emeklilik hakkına sahip olacaklar. İşte yeni düzenlemelerin detayları ve emeklilik koşullarındaki değişikliklerin getirdiği yenilikler...