HaberlerGaleriAltın fiyatında sert yükseliş! Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın alış satışı ne kadar oldu?
Altın fiyatında sert yükseliş! Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın alış satışı ne kadar oldu?
Altın fiyatında hızlı yükseliş dikkatleri üzerine çekti! ONS altın cephesinde yaşanan sert yükseliş sonrası ülkemizde gram altın 2400 TL seviyesine yaklaştı. Yeni fiyatlar ise altın piyasasına anında yansıdı. İşte 6 Nisan 2024 tarihli yeni altın fiyatları…
Giriş Tarihi: 06.04.2024 13:54Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 13:54