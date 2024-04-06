Altın fiyatında sert yükseliş! Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın alış satışı ne kadar oldu?

Altın fiyatları hızla yükselmeye devam ediyor! ONS altın cephesinde yaşanan yükseliş ülkemizde altın fiyatlarının hızla yükselmesine neden oluyor. Söz konusu hareketlilik ise altın piyasasının kalbi olan Kapalı Çarşı altın piyasasına ise anında yansıyor. Perşembe günü 2290 dolar seviyelerinde gezinen ONS altın Cuma günü kapanış öncesi 2329 dolar sevilerine kadar yükseldi. Beraberinde ise gram altın 2399 TL bandına kadar yükseldi. İşte 6 Nisan 2024 Kapalı Çarşı güncel Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın alış ve satış fiyatları…

6 NİSAN 2024 KAPALI ÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI