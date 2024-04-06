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Haberler Galeri Altın fiyatında sert yükseliş! Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın alış satışı ne kadar oldu?

Altın fiyatında sert yükseliş! Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın alış satışı ne kadar oldu?

Altın fiyatında hızlı yükseliş dikkatleri üzerine çekti! ONS altın cephesinde yaşanan sert yükseliş sonrası ülkemizde gram altın 2400 TL seviyesine yaklaştı. Yeni fiyatlar ise altın piyasasına anında yansıdı. İşte 6 Nisan 2024 tarihli yeni altın fiyatları…

Giriş Tarihi: 06.04.2024 13:54 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 13:54
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Altın fiyatında sert yükseliş! Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın alış satışı ne kadar oldu?

Altın fiyatları hızla yükselmeye devam ediyor! ONS altın cephesinde yaşanan yükseliş ülkemizde altın fiyatlarının hızla yükselmesine neden oluyor. Söz konusu hareketlilik ise altın piyasasının kalbi olan Kapalı Çarşı altın piyasasına ise anında yansıyor. Perşembe günü 2290 dolar seviyelerinde gezinen ONS altın Cuma günü kapanış öncesi 2329 dolar sevilerine kadar yükseldi. Beraberinde ise gram altın 2399 TL bandına kadar yükseldi. İşte 6 Nisan 2024 Kapalı Çarşı güncel Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın alış ve satış fiyatları…

6 NİSAN 2024 KAPALI ÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI

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Altın fiyatında sert yükseliş! Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın alış satışı ne kadar oldu?

Gram Altın

ALIŞ: 2.397,52 TL

SATIŞ:2.398,62 TL

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Altın fiyatında sert yükseliş! Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın alış satışı ne kadar oldu?

Çeyrek Altın

ALIŞ: 3.886,51 TL

SATIŞ: 3.948,77 TL

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Altın fiyatında sert yükseliş! Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın alış satışı ne kadar oldu?

Yarım Altın

ALIŞ: 7.772,02 TL

SATIŞ: 7.908,54 TL

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Altın fiyatında sert yükseliş! Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın alış satışı ne kadar oldu?

Tam Altın

ALIŞ: 15.496,17 TL

SATIŞ: 15.744,39 TL